Soudce nelze posuzovat stejně jako dělníky, nemohou plnit normy, říká nový šéf Nejvyššího soudu Angyalossy

PRAHA „Líbilo by se mi dálkové nahlížení do dovolacích spisů podobné tomu, co vytvořil Ústavní soud,“ říká nový předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy.

Civilní dovolání se u Nejvyššího soudu vyřizují i léta. V nejstarším případu jde o 130 milionů LN: Četl jste článek, který jsme minulý týden otiskli o nedodělcích u Nejvyššího soudu (NS)?

V první řadě bych chtěl opravit, že nejde o nedodělky, ale o nevyřízené spisy. Spisy, které ještě nebyly rozhodnuty, nejsou nedodělky. Vždy se vyskytne nějaký případ, jehož rozhodnutí z nějakých, nejčastěji procesních důvodů trvá déle, než by veřejnost očekávala. Ale jsou to ojedinělé případy. Bohužel když soudce rozhodne 99 procent případů dostatečně rychle a jeden jediný se mu protáhne, tak se ho budou ptát právě na ten jediný, a ne na 99 procent těch ostatních. Soudci našeho soudu, které jste minulý týden zmiňoval, sice mají k rozhodnutí několik věcí staršího data, ale zdůrazňuji, že jsou to ojedinělé a výjimečné případy. Řada spisů, na něž jste minulý týden poukazoval, bude v průběhu tohoto měsíce nebo několika následujících týdnů rozhodnuta. Takže jste tu situaci odchytil zrovna v době, kdy se ta rozhodnutí už připravují.