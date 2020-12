ÚOHS potrestal kartel IT firem pokutou ve výši 74,6 milionů korun, rozhodnutí není pravomocné

Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal pokutou v souhrnné výši 74,6 milionů korun celkem sedm IT firem za to, že uzavřely kartelovou dohodu při zakázce Olomouckého kraje. Rozhodnutí zatím není pravomocné a potrestané firmy proti němu mohou podat rozklad k předsedovi úřadu. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

Potrestanými firmami jsou Autocont, Tesco SW, Merit Group, A-Scan, Asseco Central Europe a FPO. Podle úřadu uzavřely společnosti v roce 2012 kartelovou dohodu v souvislosti se zakázkou na rozvoj elektronických služeb vypsanou Olomouckým krajem.



„Cílem zakázané dohody bylo ovlivnit výsledek zadávacího řízení tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná. Svůj plán následně realizovali tím způsobem, že byly podány dvě sladěné nabídky, a to výhodnější nabídka společnosti AutoCont, ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé, a krycí nabídka společnosti ICZ,“ uvedl úřad ve zprávě.

Není to poprvé, co antimonopolní úřad takový scénář odhalil a pokutoval. Letos v únoru uložil pokuty v souhrnné výši 118 milionů korun pěti IT firmám, mezi nimiž byly i nyní pokutované společnosti Autocont a Tesco SW za kartelovou dohodu o zakázce vyhlášeném Přerovem.

Zatímco u přerovského případu řízení skončilo takzvaným narovnáním, kdy firmy s úřadem spolupracovaly, přiznaly své provinění výměno za snížení pokuty o 20 procent, v aktuálním případě podala žádost o narovnání jen společnost A-Scan. Výše pokuty pro jednotlivé společnosti úřad neupřesnil, protože rozhodnutí zatím není pravomocné.