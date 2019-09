,Volba příjmení je osobnostní právo, do kterého stát zbytečně zasahuje.‘ Poslankyně jsou pro konec -ová

PRAHA Aneta žije pět let s Francouzem v Burgundsku. Pár týdnů před narozením syna pár narychlo uzavřel sňatek. A to kvůli příjmení dítěte, které by jinak chlapec dostal po matce. „Nedokázala jsem úřadům vysvětlit, že se v Česku ženám příjmení přechyluje, a nechtěla jsem, aby se syn jmenoval Beránková,“ vzpomíná.

ZÍDEK: Za svobodu vlastního jména. Odmítání -ová nemusí být dáno jen módou Povinnému přechylování ženských příjmení v Česku ale možná brzy odzvoní. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková (ANO) ladí společně s Piráty pozměňovací návrh, který má umožnit nejen ženám po sňatku, aby se rozhodly, zda chtějí jméno tradičně dlouhé, nebo bez přípony „-ová“. Volba má být možná i u dětí ženského pohlaví.

„Volba příjmení je velmi osobnostní právo, do kterého nyní stát zbytečně zasahuje,“ vysvětluje Válková. Změnou bychom se podle ní přiblížili evropským státům, kde nesou ženy a muži příjmení ve stejném tvaru. „Čeština se nesmí stát skanzenem, musíme se vypořádat s moderními trendy,“ myslí si Ondřej Profant (Piráti), který se na přípravě legislativní změny podílí. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková. Šéf ministerstva vnitra Jan Hamáček (ČSSD), pod kterého matriky spadají, návrh blokovat nehodlá. „Pokud nebude řešit ještě něco jiného, tak jej podpořím,“ řekl.

O novele by se ve sněmovně mohlo hlasovat nejdříve zhruba za půl roku. Mělo by jít o volné hlasování uvnitř politických stran. Podle Válkové najde návrh podporu zejména mezi poslankyněmi. „Ať si každá žena o svém příjmení rozhodne svobodně. Pokud nechce být -ová, ať není,“ myslí si Jana Černochová (ODS). Se změnou souhlasí i Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Rozhodnutí má být na svobodné vůli jednotlivce. Tato svoboda je tak důležitá, že převýší i jakoukoliv tradici,“ uvedla. Žen je ale v dolní komoře jen 22 procent. Mezi mužskými poslanci není podpora jednoznačná. „Z lingvistických důvodů nepočítám, že bych to podpořil,“ uvedl Vojtěch Filip z KSČM. Poslankyně Markéta Adamová Pekarová. Ostře proti je jazykovědec Karel Oliva. „Jazykovědné důvody k takové změně nejsou a forma zápisu do matriky mi nepřipadá jako lidské právo,“ uvedl.

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍJMENÍ MANŽELA ■ Snoubenci při sňatečném obřadu prohlašují, že 1) příjmení jednoho z nich bude příjmením společným, 2) že si oba ponechají svá příjmení, 3) příjmení jednoho z nich bude jejich společným a ten, jehož příjmení není společným, k němu bude připojovat své dosavadní příjmení. ■ Žena po sňatku přijme nepřechýlené jméno manžela, pokud si bere cizince, nebo když pár plánuje žít v zahraničí. ■ Po rozvodu: ten z páru, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i pro toho, kdo přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení. Výjimka mezi zeměmi Ursula von der Leyenová. Angela Merkelová. Serena Williamsová. K přechýlení jmen cizinek dochází v českém, ale i ve slovenském prostředí tradičně. Mezi evropskými zeměmi jde však o výjimku. Jazykovědec Oliva její existenci brání, operuje příkladem, že u věty „Putin a Clinton jednali o mezinárodní situaci“ bychom jen stěží identifikovali, že šlo o setkání ruského prezidenta a exšéfky americké diplomacie, a nikoli o schůzku hlavy Ruska a exprezidenta USA. Naopak dle pirátského poslance Profanta může přechýlené české příjmení komplikovat život Čechům v zahraničí. „A to tehdy, ocitnou-li se ve výrazně kulturně odlišné zemi, kde místní nejsou schopni si ztotožnit, že dvě různá příjmení mohou označovat manžele. Třeba u kontroly na hranicích či pokud chtějí navštívit příbuzného v nemocnici,“ uvedl poslanec, který se spolupodílí na přípravě návrhu. Lhaní na matrikách? V současnosti může žena nepřechýlené příjmení svého manžela přijmout jen tehdy, provdá-li se za cizince. Anebo když na matrice prohlásí, že se chystá žít v zahraničí. „V praxi tak nastává situace, kdy ženy, které chtějí používat nepřechýlenou podobu svého příjmení, před matričními úřady nepravdivě uvádějí, že hodlají žít v cizině,“ stojí v odůvodnění k pozměňovacímu návrhu novely zákona. Propagátoři změny pravidel upozorňují na řadu nesrovnalostí v současném systému. Například že Češka trvale žijící na území Slovenska si může nechat příjmení v matriční knize zapsat v mužském tvaru, kdežto Češka s trvalým pobytem na území České republiky tuto volbu učinit nemůže. Pozměňovací návrh poslanců chce umožnit, aby žádost o zápis příjmení v mužském tvaru mohly podat všechny ženy, které projeví zájem, a také to šlo u dětí ženského pohlaví, jejichž rodiče o to požádají. Míněno nejen v souvislosti s uzavřením manželství, vznikem registrovaného partnerství či narozením dítěte, ale kdykoli, kdy o to žena či rodiče dítěte ženského pohlaví požádají. Ať to není bitevní pole Autorka pozměňovacího návrhu Helena Válková (ANO) předpokládá, že postoj mužů – poslanců k případné změně pravidel bude oscilovat mezi neutrálním a lhostejným. Výsledky ankety LN mezi zákonodárci z dolní komory parlamentu to potvrzují. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Od poslanců přitom zaznívají i dost vyhraněné názory. „Hlasoval bych pro přechylování ženských příjmení. Považuji ho za přirozenou součást češtiny, ze které se jen uměle vytváří nástroj ponížení. Na kastraci našeho krásného jazyka se podílet nechci,“ napsal LN Jan Chvojka (ČSSD). Zdrženlivý ke změnám je šéf ústavněprávního výboru sněmovny Marek Benda (ODS). „Celý problém pokládám za zcela umělý a ještě jsem nepotkal nikoho, koho by trápil,“ konstatoval.

Liberálnější postoj zaujal místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík: „Možnost, aby si každá žena mohla vybrat tvar svého příjmení, považuji za rozumnou.“ Přívětivě nahlíží na věc i zástupce KSČM Jiří Dolejš. „Jsem pro právo volby. Myslím si, že zejména mladší generace žen po tom volá, tak proč jim bránit? Nemělo by se z toho dělat nějaké bitevní pole o tradice,“ napsal LN komunista. Argumenty poslankyň pak podtrhla Helena Langšádlová (TOP 09): „Návrh podporuji, protože by mělo být rozhodnutí ženy, jaké jméno ponese,“ uvedla.