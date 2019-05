Vše o insolvenci: Návrh na oddlužení nepodceňujte. Připravte si přehledy příjmů a čtyři tisíce

PRAHA Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ připravila pro čtenáře LN insolvenční seriál, v němž prakticky mapuje problematiku spojenou s dluhy.

Návrh na povolení oddlužení může sepsat a podat k soudu advokát, insolvenční správce, exekutor, notář anebo akreditovaná osoba. V praxi jsou to nejčastěji advokáti, kdo návrhy sepisují. Cena za sepis návrhu na povolení oddlužení je zastropovaná částkou čtyři tisíce korun. To už v sobě zahrnuje poradu s advokátem, všechnu práci spojenou s vyhotovením návrhu a jeho povinných příloh, podání návrhu na soud, související náklady i práci spojenou s odstraněním případných vad. Jde-li o společné oddlužení obou manželů, nezvyšuje se cena dvojnásobně, ale jen na částku šest tisíc korun.



Když nepůjdete za právníkem, ale za akreditovanou osobou, ušetříte, protože neplatíte vůbec nic. Je tu ale taková drobnost. Zatímco advokát, kterého platíte vy, sleduje jen a pouze váš zájem a doporučí vám postup, který je pro vás nejvýhodnější, akreditovanou osobu platí někdo jiný. V praxi jsou to často velcí věřitelé.

Vstupenka do oddlužení

Když chcete jít do kina, musíte si koupit lístek, jinak se dovnitř nedostanete. Podobné je to, když se chcete oddlužit. Musíte si opatřit návrh, bez kterého vás soud do oddlužení nepustí. Můžete se svobodně rozhodnout, jestli do toho půjdete nebo ne. Pokud ano, pak ale nepodceňujte kvalitu návrhu. Budete mít jen jeden pokus. Musíte se trefit do černého. Když minete cíl, soud posoudí váš návrh jako nepoctivý a zamítne jej. Další pokus budete mít až za pět let.

Návrhy na povolení oddlužení sepisují nejčastěji advokáti. V menší míře také příslušníci jiných právnických profesí, například notáři nebo insolvenční správci a akreditované osoby. Advokáti jako právní profesionálové vám mohou poradit i s dalšími otázkami, které s oddlužením často souvisejí, jako jsou daně, pracovní vztahy, soudní spory, někdy i trestní řízení, rozvody nebo vyživovací povinnosti. Advokát také může převzít vaše právní zastupování v celém insolvenčním řízení.

Domácí příprava

Zákon vychází z principu důvěry a zakazuje advokátovi ověřovat si pravdivost informací, které mu poskytnete. Advokát proto při sepisu návrhu vychází jen z informací a podkladů, které mu klient dodá. Když se později v řízení před soudem zjistí, že informace v návrhu nesouhlasí, soud oddlužení nepovolí. Je proto v zájmu klienta, aby se na schůzku s advokátem důkladně připravil a ověřil si informace, kterými si není jistý.

Dnes už nemusíte detailně popisovat všechny své dluhy. Stačí vám soustředit se na popis příjmů a majetku. Ruší se povinnost dlužníka zaplatit věřitelům v průběhu oddlužení nejméně třicet procent všech dluhů. Odpadá tím potřeba porovnávat celkový objem závazků s příjmy a vypočítávat, zda na tuto hranici dosáhnete.

Dlužník si tak musí kromě seznamu majetku připravit v podstatě jen přehled stavu svých financí a odhad jejich budoucího vývoje. Měl by si dát do pořádku hlavně doklady o svých příjmech za poslední rok, kde nesmí nic přehlédnout. Na to pak naváže tím, že sestaví reálný výhled svých příjmů na následující rok. To už může být složitější. I když padá minimální hranice úhrady třiceti procent dluhů, zákon požaduje, aby dlužník vynakládal veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby splatil věřitelům co nejvíce. Když neuvidí dostatečnou snahu, nepovolí oddlužení. Soud může schválené oddlužení zrušit i později, zjistí-li, že předložený výhled příjmů je mimo realitu.

Na startu do oddlužení

Na základě informací od dlužníka sestaví advokát návrh na povolení oddlužení a opatří jej povinnými přílohami. Poučí jej, jak se má chovat v průběhu celého oddlužení. Dlužník bude muset poskytovat součinnost insolvenčnímu správci, plnit povinnosti stanovené soudem a přiznávat veškeré své příjmy. To potvrdí podpisem čestného prohlášení. Zatajování příjmů je vždy důvodem pro zrušení oddlužení. Práce načerno se nevyplácí. Tím se myslí třeba i práce servírky s minimální mzdou, pokud nepřiznává spropitné.



A pak už nic nebrání tomu, aby advokát odstartoval proces oddlužení. Opatří sepsaný návrh svým elektronickým podpisem a odešle ho do datové schránky soudu.