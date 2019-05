Vše o insolvenci: Výhody společného oddlužení manželů se vytratily

PRAHA Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ připravila pro čtenáře LN insolvenční seriál, v němž prakticky mapuje problematiku spojenou s dluhy.

Zásadní roli ohledně dluhů jednoho z manželů hraje to, zda mají manželé zrušené nebo zúžené společné jmění. Většinou nemají. Předmanželské smlouvy se u nás zatím nevžily, bohužel ani v těch případech, kdy jeden z manželů podniká. Každý z manželů tak musí počítat s tím, že do společného jmění spadá nejen majetek, ale i dluhy.



Společné oddlužení manželů ovlivňuje rozsah dluhů, za které odpovídají oba manželé. V tomto směru nastává celá řada rozličných situací. V každém případě ale platí, že chtějí-li se manželé oddlužit, mají dvě možnosti. Buď se oddluží společně, nebo samostatně. S ohledem na celou řadu variant, které při tom nastávají, pro ně bude někdy výhodnější to první, a jindy to druhé. Bohužel pro to neplatí žádné univerzální pravidlo, ale záleží na konkrétních okolnostech případu. Důležitá je míra zadlužení a zejména pak výdělkové možnosti každého z manželů.

Obecně lze říci, že s novou úpravou padá dřívější hlavní výhoda společného oddlužení manželů. Ta souvisela s překonáváním pomyslné laťky úhrady třiceti procent dluhů. Při odděleném oddlužení se stávalo, že se jeden z manželů do oddlužení nedostal, protože nepřekonal povinný limit. Nehrálo roli ani to, že druhý z manželů měl podstatně vyšší příjem. Oddlužil se jen jeden z nich, což v případě jejich společného soužití nedávalo smysl. Ve společném oddlužení se naopak výdělky sčítaly a oddlužili se oba. Tato výhoda se ovšem vytrácí tím, že byla zrušena povinnost zaplatit věřitelům nejméně třicet procent dluhů.

Představme si například situaci, kdy se vdovec dlužník podruhé ožení a vezme si mladší ženu. Ta mu nejdříve pomáhá platit dluhy, ale nakonec situaci nezvládnou. Když do oddlužení vstoupí společně, není jisté, zda budou moci využít zvláštní výhody dlužníka jako důchodce. Při odděleném oddlužení tuto výhodu mají. Dlužník se oddluží rychleji a za tři roky bude moci přispívat do společného rozpočtu vyšší částkou. Podobně může být výhodnější oddělené oddlužení manželů za situace, kdy jeden z nich podniká.

Zásadní změny oddlužení, které přinášejí dlužníkům řadu výhod, teprve vstupují do praxe. Názory na novinky se ještě vyvíjejí. Jasněji bude, až padnou první rozhodnutí soudů.