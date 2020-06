Žádný soud manželství nezachrání. Sporné rozvody by mohly podražit

PRAHA Dohodnout se na rozvodu je rychlejší a levnější. Sporné rozvody podraží, stát se chystá soudní poplatek zvednout na 7000 Kč.

Kdo se chtěl rozvést před karanténou, ten se nejspíš rozvede i dnes, myslí si rozvodová advokátka Daniela Kovářová. Bezprostředně po skončení nouzového stavu však nedoporučuje přijímat žádná unáhlená rozvodová rozhodnutí.



„Hádky v karanténě nebyly povětšinou signálem rozpadu vztahu, ale jen pochopitelným projevem emocí, které přejdou,“ domnívá se. Přiznává ale, že vynucené soužití manželů mohlo mezi nimi během karantény vyostřit dřívější spory natolik, až se rozpad manželství významně přiblížil.

Nejrychlejší rozvod: dohodou

Pokud jsou manželé schopni se dohodnout na podmínkách rozvodu, představuje pro ně takzvaný nesporný rozvod časově, finančně i emočně nejméně náročnou proceduru ukončení manželského svazku.

„Nesporný rozvod předpokládá dohodu o dětech, bydlení, majetku a vyživovací povinnosti. Takto se rozvádí 80 procent manželů. Od manželů se v tomto případě nechce víc, než aby soudu o tomto všem předložili dohodu opatřenou svými úředně ověřenými podpisy. Soud pak příčinu rozvratu jejich manželství nezjišťuje a rozvede je,“ vysvětluje Kovářová. Na takový dohodnutý rozvod se podle ní před ochromením soudů pandemií koronaviru čekalo asi měsíc. Ústní jednání před soudem pak zabralo čtvrt hodiny.



Mají-li spolu manželé nezletilé děti, ustanoví jim však soud nejprve kolizního opatrovníka. Tedy osobu, která během rozvodového řízení nestranně dohlíží na jejich zájmy. A to i v případě nesporného rozvodu. Opatrovníkem je orgán sociálně-právní ochrany dětí, právníky nazývaný a u veřejnosti známý pod zkratkou OSPOD.

Z jeho doporučení pak vychází opatrovnický soud. Když ten dohodu rodičů o porozvodové výchově a výživě dětí schválí, nestojí už rozvodu rodičů nic v cestě. Jestliže se manželé nejsou schopni o podmínkách rozvodu dohodnout anebo když ukončení jejich manželského soužití iniciuje jen jeden z nich, jde o rozvod sporný. U něj však soud – na rozdíl od rozvodu nesporného – provádí dokazování. Musí totiž zjistit, je-li manželství skutečně natolik trvale a hluboce rozvráceno, že již neplní svou funkci a ani to od něj nelze do budoucna očekávat.

„Klienti si ale musejí uvědomit, že i když oni sami si rozvod nepřejí, neubrání se mu. Pokud jeden z manželů o manželství nestojí, soud už ho dnes nebude nutit v manželství setrvat,“ varuje Daniela Kovářová.

Spor se podle ní nejčastěji přenáší do opatrovnického řízení o dětech, které rozvodu předchází. „Nesporná forma rozvodu se však může ve spornou změnit, kdykoli jeden z manželů u soudu původní dohodu odmítne,“ říká.

Dohoda o rozvodu je proto podle ní vždy lepší, rychlejší a ohleduplnější k citům rodičů i jejich dětí. „A také levnější. Do legislativního procesu byl předložen návrh novely zákona o soudních poplatcích, podle něhož se má poplatek za sporný rozvod zvednout ze dvou na sedm tisíc korun,“ upozorňuje Kovářová.

Na sporný rozvod se podle ní před pandemií čekalo asi tři měsíce. Ústní jednání trvalo hodinu.

Majetek vyřeší i notář

Pokud problémy mezi manžely spočívají jen v odlišných představách o tom, jak spravovat společný majetek, mohou své společné jmění manželů zúžit.

Čím dál častěji ho však chtějí i přímo zrušit a vypořádat. „Nejčastěji k tomuto kroku přistupují, když se chtějí rozvést a jeden z nich má v úmyslu opustit společnou domácnost a pořídit pro sebe bydlení, vzít si hypotéku nebo si koupit auto do svého výlučného vlastnictví. Pokud by manželé takovou smlouvu o zúžení nebo vypořádání společného jmění neuzavřeli, pak by majetek stále nabývali do společného jmění,“ vysvětluje pražský notář Martin Foukal. A to už nechtějí.