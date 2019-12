Žaloba na Vítka a banku Rothschildů se opírá o protimafiánský zákon. Náhrada se může vyšplhat na 70 miliard

SKUPINA ORCO Orco Property Group byla založena roku 1991 v Lucemburku. Zabývala se investicemi, developmentem a správou nemovitostí především v Praze, v Berlíně, ve Varšavě a v Budapešti.

Roku 2008 se Orco propadlo do hrozivé ztráty blížící se 400 milionům eur, následovaly vleklé spory o budoucnost firmy mezi jejími akcionáři. Radovan Vítek tehdy začal svůj podíl v Orku postupně navyšovat.

V roce 2015 hedgeový fond Kingstown Capital napadl Vítkovo ovládnutí Orka v Lucemburku žalobou.

Orco je od roku 2016 součástí Vítkovy investiční skupiny CPI, letos v dubnu byla firma přejmenována na CPI FIM.

Žalobu proti ovládnutí Orka Vítkem podal fond Kingstown Capital společně s firmami Investhold a Verali letos 10. dubna i u soudu v New Yorku.

Vítkova CPI podala 10. září návrh na zamítnutí žaloby v New Yorku, ale původní žaloba byla v listopadu rozšířena, takže soudce zatím nerozhodl.