Chcete odejít do předčasného důchodu za „starých“ podmínek? Expert radí, jak podat žádost

Lidovky.cz: Stihnou si potenciální žadatelé ještě vyřídit předčasný důchod podle dosud platných podmínek?

V rámci předpisů důchodového pojištění se vždy posuzuje nárok na důchod i všechny ostatní související podmínky – důchodový věk, potřebná doba pojištění, hodnocení dob pojištění i náhradních dob pojištění atd. – podle právní úpravy platné a účinné k požadovanému dni přiznání důchodu. Není tedy podstatné, kdy žadatel uplatnil nárok či kdy sepsal žádost, ale od jakého data požaduje důchod přiznat.

Lidovky.cz: Objednat si termín na pobočce už ale žadatelé nestihnou. Jde to i jinak?

Jde, a to vyplněním online formuláře „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“ na ePortálu ČSSZ, kterým si klient zafixuje podmínky, a žádost o předčasný starobní důchod bude moci podat během následujících šesti měsíců. Pokud někdo uvažuje o datu přiznání předčasného starobního důchodu za „starých“ podmínek, je třeba, aby sepsal žádost o tento důchod nejpozději 31. srpna, případně zmíněný tiskopis do stejného data podal prostřednictvím ePortálu ČSSZ nebo doručil osobně na OSSZ.