Předražené vodné zlevní. Stát přichází s ‚vyrovnáváním‘, vodárny budou muset odběratelům vracet přeplatky

Praha Nový cenový výměr vodného a stočného obsahuje i povinnost snížit v dalším roce domácnostem a podnikům cenu, pokud vodárna vykáže nadlimitní zisk nebo si započítá neoprávněné náklady.

Na 6500 majitelů, zejména obcí a měst, a 2500 provozovatelů vodárenské soustavy v Česku čekají od příštího roku radikální změny v legislativě. A některé odběratele pitné vody čeká i částečné zlevnění. V novém cenovém výměru, který právě vydalo ministerstvo financí a kterým stát reguluje ceny vodného a stočného, se totiž zavádí takzvané vyrovnání.



V podstatě to – na rozdíl od současné praxe – znamená, že pokud vodárenská společnost vybere od odběratelů víc peněz, než kolik odpovídá pravidlům státní regulace, bude muset povinně o nadlimitní částku v dalším období vodu odběratelům zlevnit. Pokud takové porušení cenového výměru zjistí ministerstvo dnes, hrozí společnosti pokuta ve výši až pětinásobku předražené ceny, a ta je pak příjmem státního rozpočtu.

Podstatnou položkou regulace už roky je, že stát dovoluje provozovatelům vodárenské a kanalizační soustavy maximálně sedmiprocentní zisk (podíl příjmů a výdajů). Stát také určuje náklady, které jsou firmy oprávněny do ceny započítávat. Kalkulaci nákladů, cen a tedy i zisku musejí společnosti předkládat už dnes, nově je však budou muset zasílat elektronicky a s předstihem přímo ministerstvu financí. A to zkontroluje, zda předpokládané náklady na obnovu a budování infrastruktury plus přiměřený zisk odpovídají nastaveným cenám v dané obci a městě.

„Pokud společnost vybere ve vodném a stočném o korunu více, než kolik smí, bude nově každou tuhle korunu vracet formou snížení ceny v budoucích letech,“ uvedl pro Lidovky.cz náměstek ministryně financí Jiří Fojtík.

Připomíná také, že některé společnosti úmyslně, takzvaně pro jistotu plánovaly vyšší náklady, než jaké reálně měly. Někdy se ale jenom vodárně nepovedlo realizovat vše, co plánovala. Cena tak byla vyšší kvůli těmto nerealizovaným nákladům. Dnes ale legislativa vodárny nenutí, aby nevyužité příjmy vracely formou snížení příští ceny. Takže se tak stává málokdy, pokud vůbec.

Kolik firem předražuje vodu?

„Společnosti čekaly na to, jestli přijde kontrola a jestli ty neoprávněné náklady najde. To by se mělo změnit vlivem nového systému a odevzdávání kalkulací předem od každého, kdo vodu prodává,“ dodává náměstek Fojtík.



Je ale otázka, kolik takových případů dodatečného zlevnění vody v Česku může nastat. Jinými slovy – jak často vodárenské společnosti neoprávněně zvyšují ceny kvůli zvýšení zisku, případně nerealizovaným investicím. A zda si od příštího roku nebudou dávat víc pozor.

Podíl firem, u kterých ministerstvo dosud zjistilo porušení pravidel cenového výměru, není v poměru k celkovému počtu vysoký, ale není ani nezanedbatelný. Podle mluvčího ministerstva financí Michala Žurovce v roce 2019 zjistily kontroly 34 případů nějakého pochybení, loni jich bylo 39. „Porušení cenových předpisů se týkalo převážně zahrnování neoprávněných nákladů. Porušení v oblasti maximální stanovené výše zisku bylo zjištěno pouze v ojedinělých případech,“ uvedl Žurovec.

Vodárny nový režim vítají

Ministerstvo nová pravidla víc než rok připravovalo společně s dalšími resorty i vodárenskými společnostmi, respektive se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Jeho ředitel Vilém Žák nová opatření vítá. Firmy budou znát cenový výměr ministerstva s dostatečným předstihem a jednotná pravidla na delší období pěti let. Zlepší se tak podle něj transparentnost celého oboru.



„Jedná se o průlomové změny. Je to i motivace, aby společnosti kalkulovaly co nejpřesněji své očekávané náklady. Pokud se ukáže, že ušetří náklady, je tu mechanismus, aby se prostředky odběratelům vracely. Zároveň ale bude i zřejmé, že majitelé a provozovatelé vodárenské sítě se neoprávněně neobohacují,“ uvedl Žák.

Cena vodného a stočného v Česku vytrvale roste, od 1,5 koruny v průměru za kubický metr v roce 1990 po 91,7 koruny v dubnu loňského roku. Loni v květnu vlivem snížení sazby DPH z 15 na deset procent průměrná republiková cena klesla k 89 korunám, ale letos už převyšuje 93 koruny.

Vodárnám rostou náklady za energie a další vstupy, ale na druhé straně klesají příjmy. Dlouhodobě totiž klesá spotřeba vody v domácnostech i v průmyslu. Naopak ale roste nutnost investic do oprav zastaralé infrastruktury a budování nových vodovodů a kanalizací.