To, co otec budovatel Rudolf-August Oetker dával od poloviny 40. let promyšleně a po kouscích dohromady, se co nevidět rozdělí mezi jeho četné potomstvo. Na majetkovou výslužku už čeká klan rozvětvený díky třem plodným manželstvím Rudolfa-Augusta. „Král pudinků“, jak mu přezdívala média, přitom ještě do své smrti v roce 2007 razil heslo, že Dr. Oetker musí zůstat kompaktní rodinnou firmou.