RECENZE: Audi A1 je městský módní šperk na kolech. Klidně za milion

Praha Malé auto za milion? Ano, i to je dnes možné. Jedním z takových vozů umí být Audi A1, tedy nejmenší model v nabídce značky z Ingolstadtu. A1 není auto, které dává běžnému zákazníkovi jakýkoli smysl, cílí zkrátka na ty, kdo prostě a jednoduše takový vůz chtějí a mohou si ho dovolit.

Na první pohled je to opravdový nesmysl. Audi A1 je auto, které stojí na stejné technice jako koncernoví sourozenci Seat Ibiza a Volkswagen Polo. I když ani tyto modely nejsou úplně levné, pořád jsou to malá auta, která v dobré výbavě a se silnějším motorem seženete za zhruba 400 000 korun. Testované Audi A1 1.0 TFSI ovšem přišlo na víc než milion korun, a přitom ani po stránce výbavy neumí oproti zmíněným sourozencům nabídnout něco výrazně navíc.

Ano, z tohoto hlediska jednoduše Audi A1 smysl dávat ani nemůže, není to typické malé auto pro běžného zákazníka. Pohled do ceníku jasně ukáže, že A1 je individualistickou záležitostí. Nejvíc položek vlastně zabírají různé optické doplňky, ať už exteriéru či interiéru. Zákazník si A1 může vyšperkovat doslova podle svých představ, může z něj být nenápadný městský vůz (podle nás trochu škoda), či výrazné a nepřehlédnutelné auto.

Dramatický design

Tak tomu bylo i u testovaného kusu: výrazný modrý lak, černé detaily jako třeba prahy a zrcátka a zářivě bílá kola z něj dělají skutečně neotřelý kousek. Kousek, jaký jen tak druhý na silnici nepotkáte. A o tom Audi A1 je: je to malé auto pro ty, kdo prostě malé auto z nějakého důvodu potřebují, ale přitom mají dostatek peněz na to, aby pro ně byla běžná malá auta příliš obyčejná a tak nějak nevhodná. Tím by vlastně mohlo jakékoli další hodnocení tohoto vozu skončit.

Ale pojďme se o něj pokusit. Své prémiové pojetí se snaží Audi A1 dávat najevo nejen vně, kde je to nejvýraznější, ale i uvnitř. Tady už to ale vzhledem k použitému technickému základu jde trochu hůře. Nejprve pozitiva: velký displej infotainmentu natočený k řidiči působí praktičtějším dojmem, než u sourozenců od VW a Seatu, navíc je tu samozřejmě i lepší verze softwaru od Audi s některými pokročilejšími funkcemi. Kdo má některý z moderních modelů Audi, bude tu hned jako doma.

Jenže si také poměrně hned všimne, že ona prémiová kvalita má své limity. Zatímco třeba dekorace palubní desky v karbonovém pojetí vypadá dobře, některé jiné detaily a použité materiály už tak luxusně nepůsobí. A kdekdo se možná bude ptát, proč se sedadla musí seřizovat manuálně, když spoustu jiné elektronické výbavy, včetně nejmodernějších asistenčních systémů daná platforma umí. Tady je vidět, že u Audi nechtěli moc investovat do dalších úprav a rozšíření, šlo jen o to dostupnou techniku obléknout do atraktivního kabátu v Audi pojetí.

Jízdně odpovídá A1 svým sourozencům, jen má opět o trochu jinak odladěný podvozek, v tomto případě s adaptivním tlumením. Rozsah nastavení nám ale nepřišel kdovíjak extrémní, v komfortním není A1 rozhodně nejkomfortnějším autem segmentu a sportovní nastavení není také nic extrémního. Vcelku je to dobře, ale trochu to na nás působí, že si neumí A1 vybrat, čím chce být.

Tři válce stačí

Byť design ke sportování docela vyzývá. Po kapotou testovaného modelu byl tříválec 1.0 TFSI s výkonem 85 kW (116 koní), tedy druhý nejslabší agregát. Inu, danému podvozku a designu auta by slušel daleko silnější motor (aspoň 1.5 se 110 kW, ale spíš dvoulitr se 147 kW), nicméně i tak umí pohonné ústrojí bavit. Dynamika je solidní, jen nám trochu vadila dvouspojková automatická převodovka, která umí být občas nepříjemně nervózní a trochu cuká.

Celkově umí A1 nabídnout zábavné svezení a tříválec je v ní asi nejkultivovanější ze všech sourozenců i soupeřů, ale silnější motor by asi nebyl od věci. Samozřejmě při trochu umírněnějším vzhledu pak tříválec na městský provoz bude bohatě stačit a A1 nemusí působit jako raubíř, který chce závodit od semaforu k semaforu.

Audi A1 tak jistě dovede být auto mnoha podob a poloh. Záleží na tom, jak si ho daný zákazník nakonfiguruje. A že právě specifikace konkrétního auta dovede být zábava na dlouhé večery: seznam příplatkové výbavy je doslova nekonečný a ani naše provedení, které s daným motorem a paketem S Line vyjde na 673 900 korun a po příplatcích stálo přes milion, nebylo nacpané vším, co je možné: chyběla třeba taková věc, jako parkovací kamera nebo startování tlačítkem. A upřímně, startovat Audi klíčkem ve spínací skříňce, to je hodně nezvyklé.

Toto auto a jeho ceník tak spíš dovedou vyvolat udivené kroucení hlavou, než souhlasné pochopení záměru. Jenže co naplat, druhé takové auto na silnici nejspíš majitel nepotká, obzvlášť, když malá prémiová auta nemají na českém trhu moc na růžích ustláno. Zákazníci raději kupují větší a dražší modely daných značek, takže A1 bude na českých silnicích raritou. Větší raritou, než konkurenční Mini.