RECENZE: Toyota Yaris GR Sport měla být hybridní ďábel, jenže to žádný ‚trhač asfaltu‘ není

Praha Toyota Yaris se ještě letos představí ve své nové generaci. Ta odcházející je na trhu už od roku 2011 a i díky několika modernizacím působí stále pozitivním dojmem. Je to dáno tím, že v době svého uvedení byl tento Yaris mimořádně vyspělým malým autem. Sportovní paket GR, který teď se závěrem modelového života přišel, autu dodává vizuální kuráž, ale bere mu komfort.

Kdo chce tip na povedené, spolehlivé, nenáročné a cenově dostupné malé auto, tady je: Toyota Yaris. Zatímco prakticky všichni konkurenti jsou na trhu nových generacích a mají pod kapotou jen přeplňované motory, dosluhující Yaris si vystačí s atmosférickými agregáty s překvapivě příjemnou charakteristikou a jako alternativa je tu hybridní provedení, které je ideální pro provoz ve městě.

Hodně auta za slušné peníze

To, že Toyota prodává v Yarisu léty prověřenou techniku, se projevuje na cenách, které v akčních nabídkách s blížícím se koncem prodeje příjemně klesají. Zatím přitom není důvod spěchat, zdá se, že stávající Yaris na trhu přežije odhadem tak do poloviny příštího roku. A nabídky jsou teď lákavé. Akční model Yaris 20 let s výkonnou (byť trochu rozvážnější) patnáctistovkou a výbornou výbavou pořídíte za 299 999 korun, hybrid je k mání už od 400 900 korun.

Na první pohled to není málo, ale stačí se podívat do ceníků konkurence a rychle pochopíte, že jsou to opravdu zajímavé ceny. Malá auta v posledních letech dramaticky zdražila, lepší už to nebude. Dobře vybavený Yaris za 300 tisíc je skutečně lákavou nabídkou, a to navzdory věku vozu. Na designu se totiž věk vlastně nijak nepodepsal, různé drobné modernizace ho udržely svěží a Yaris pořád vypadá dobře.

Jestli se někde věk na Yarisu podepsal, je to v interiéru. Ale! Yaris má tu výhodu, že v době uvedení stále ještě aktuální generace patřil k největším autům své třídy a dodnes ho konkurence nijak dramaticky nepřerostla. Takže místa je uvnitř nečekaně hodně. Ani zavazadlový prostor s objemem 286 litrů nijak nezaostává za obvyklými parametry třídy.

Pravda, palubní deska už nepůsobí nejmoderněji, ale zároveň není nač si tu stěžovat. Navíc si zákazník může pořídit i vcelku moderní palubní systém, který podporuje funkce Android Auto a Apple Car Play, takže na displeji vozu se může zrcadlit navigace mobilního telefonu. Věřte, že to je to, co chcete, protože jinak je infotainment Toyoty trochu za konkurencí. Nejvíc se věk podepisuje na menší sadě asistenčních systémů, ale to bude pro mnohé zájemce i výhoda: zaručuje to dlouhověkost auta bez budoucích potíží se stávkující „chytrou“ elektronikou.

Sportovní, ale jen nádech

Jak jsme zmínili v úvodu, Yaris jsme otestovali v provedení GR-Sport, které je na trhu novinkou. Platí pro něj v podstatě vše výše uvedené, zákazník za danou cenu dostane vyspělé, prověřené a prostorné malé auto, které se mu odvděčí nízkými provozními náklady.

Jenže... Upřímně, zrovna provedení GR-Sport asi není tím, které naláká nejvíc zákazníků. Sportovnější design po vzoru „dábelského“ provedení Yaris GRMN slibuje dynamiku a jízdní zážitky, které ale jsou trochu falešně. GR-Sport se totiž dodává pouze v hybridním provedení s výkonem 100 koní, což tedy žádný drak není.

To by ještě nevadilo, auto se sportovnějším vzhledem může zaujmout třeba mladší zákazníky. Trochu víc ale vadí, že přepracovaný podvozek už nefunguje tak dobře, jako u standardního provedení. Tužší naladění sice dodalo malému vozu větší jistotu v zatáčkách a vlastně stále posádku extra nevytřese, ale při přejezdu děr a různých nerovností se od podvozku ozývají opravdu nepříjemné rány, které majitele zabolí minimálně na duši.

Do města s rozbitými cestami to tedy žádný ideál není, tady lépe poslouží standardní provedení, které má příjemně komfortně naladěný podvozek a menší kola (GR-Sport má 17palcová) s pneumatikami s vyšším profilem. To je ten praktický Yaris, který dává ve městě smysl.

Pro hybrid je pak město ideálním revírem. I při intenzivním poskakování v různých zácpách jsme po týdenním provozu výhradně v rámci Prahy dosáhli vynikající spotřeby 4,6 litru na 100 kilometrů. A to jsme Yaris nešetřili, jezdit s ním jde i úsporněji. Ovšem pozor: kdo by v hybridu viděl i skvělé auto na dálky, bude se mýlit: tady už spotřeba roste, na dálnici dle našich předchozích zkušeností hybrid bere asi 7 litrů na 100 kilometrů.

Provedení GR-Sport je navíc nejdražší z Yarisů: vyjde na 466 900 korun, což už je dost.

Takže zpět na začátek. Ona klasická patnáctistovka, která bude sice ve městě asi o dva litry hladovější, tak nejspíš dává větší smysl.