Vadné zboží z e-shopu nemá smysl reklamovat. Raději ho v zákonné lhůtě vraťte, radí právnička

Lidovky.cz: Jaký je největší dopad novely?

Zatím spíš v tom, že e-shopy hledají způsob, jak vše nastavit legislativně správně, aby Česká obchodní inspekce byla spokojená. A největší zmatek nyní panuje v tom, co je vlastně reklamace a co je záruka, protože to je to, co novela změnila zásadně a už skoro rok jsou to dvě rozdílné věci.

Reklamace znamená, že spotřebitel řekne „ta věc má vadu“, a prodejce musí posoudit, jestli tam vada byla už v den předání balíčku, resp. nákupu v kamenné prodejně, nebo nikoliv. Na reklamaci má nárok každý a každý prodejce se jí musí zabývat a vyřídit ji.

Záruka je něco dobrovolného, co prodejci dávají nad rámec reklamací a u čeho si sami určují, co v rámci záruky nabízí. Zárukou říkají, že ta věc bude pořád stejně dobrá po celou záruční dobu. Dříve byla záruka ze zákona dva roky, ale to už neexistuje, zákonná záruka není.

Lidovky.cz: A jak to tedy s možností reklamace je, když neexistuje zákonná záruka?