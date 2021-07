Saúdská Arábie a SAE se dohodly na kompromisu o výši těžby ropy, v reakci klesá její cena

LONDÝN Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty (SAE) se dohodly na kompromisu ve sporu o výši těžby ropy. SAE tak budou moci těžit více. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroje ze skupiny OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence v čele s Ruskem. Neshody mezi Saúdskou Arábií a SAE na počátku měsíce přinutily skupinu OPEC+ zrušit rozhovory o zvýšení těžby. Ceny ropy reagují na zprávu o kompromisu poklesem.

Centrem sporu byl základní údaj těžby, ze kterého se vychází při rozhodování o snížení nebo zvýšení těžby u jednotlivých členských zemí. Čím je toto číslo vyšší, tím více ropy smí země těžit. SAE chtěly, abych jejich základní údaj byl revidován vzhůru ještě před plánovaným prodloužením současné dohody o těžbě, protože chtějí těžit více, než kolik jim umožňují současné kvóty.



Tento základní údaj pro SAE byl stanoven podle údajů z října 2018, kdy těžily přibližně 3,2 milionu barelů denně. Podle kompromisní dohody se má základní údaj v dubnu 2022, kdy by měla vypršet platnost současné dohody OPEC+, zvýšit na 3,65 milionu barelů denně.

OPEC+ se loni po kolapsu poptávky způsobeném pandemií dohodl na snížení těžby o rekordních 9,7 milionu barelů denně. Od té doby však postupně těžbu zvyšuje, a to díky oživení globální ekonomiky a také proto, že cena suroviny se již zotavila. V současnosti dohodnuté snížení činí 5,8 milionu barelů denně.

Zdroje Reuters na počátku měsíce uvedly, že skupina se předběžně dohodla na pozvolném zvyšování produkce o 400 tisíc barelů ropy denně každý měsíc od srpna do prosince a souhlasí s prodloužení platnosti dohody až do konce roku 2022. SAE však plán zablokovaly.

Někteří analytici se obávali, že krach rozhovorů by mohl způsobit, že producenti od dohody ustoupí a budou čerpat podle libosti. To by v dlouhodobějším horizontu znamenalo výrazně vyšší příliv ropy na trh.