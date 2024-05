Síkela vrací do hry sektorovou daň pro banky. Poškodilo by to celé hospodářství, namítají ekonomové

Hnutí STAN si pohrává s myšlenkou zavést sektorovou daň pro banky. Tedy daň, která by se týkala pouze tohoto sektoru a jíž by se banky – na rozdíl od daně z neočekávaných zisků (windfall tax, WFT) – nemohly vyhnout. Daň by se nevztahovala na zisk, který lze daňově optimalizovat, ale třeba na objem pasiv či aktiv.

Průzkumný balonek nedávno vypustil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (nestraník za hnutí STAN). Jeho úřad zaslal ministerstvu financí (MF) na toto téma analytický materiál. Ten neobsahuje žádný konkrétní návrh, ale poukazuje na to, že české banky jsou ve srovnání s ostatními v Evropské unii vysoce ziskové a že speciální daň pro bankovní sektor nedávno zavedlo mnoho evropských zemí.

„Návrh zákona, který by zaváděl daň na bankovní sektor, MPO připravený nemá. Gesčně by ostatně jakýkoliv návrh týkající se daňového zákona mělo na starosti ministerstvo financí,“ odpověděl na sadu otázek serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) David Hluštík.