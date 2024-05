Šetření vodou naráží na limit. Češi se snaží maximálně uspořit, cena ale roste rychleji než inflace

O moc víc už šetřit nejde. Průměrný Čech spotřeboval loni 86,7 litru vody denně – nejméně od roku 1990, ale zřejmě i za předchozí dekády. Voda však současně vytrvale zdražuje, loni až k republikovému průměru 117 korun za kubík. A zdražuje dál.

Češi, co se týče vody jeden z nejúspornějších národů v Evropě, se dostávají do situace, kdy se šetření v domácnostech blíží svým limitům, a to při vytrvalém zdražování vede stále méně k úspoře na složenkách.

Od revoluce spotřeba vody spadla na polovinu

Od roku 1990, kdy spotřeba na jednoho člena domácnosti a jeden den činila 173,5 litru (a za socialismu byla ještě výrazně vyšší), klesla loni na polovinu. Od roku 2010 se už ale snižuje jen pozvolna.