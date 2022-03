Česko hledá systém proti nehodám na železnici. Kdy má zařízení začít ‚řvát‘, aby strojvůdci včas zastavili?

Lidovky.cz: Jak jste se k projektu dostal? Hlavní byznys vaší firmy se vždy týkal spíše zabezpečení a vyhledávání aut...

Před dvěma lety došlo v západočeském Perninku k vážné železniční nehodě. Je to typická jednokolejná trať, nachází se v lesích, kde není žádný mobilní signál. Strojvůdce na takové trati jezdí na základě pokynů výpravčího, a když se rozjede proti jinému vlaku, tak v případě selhání komunikace nemá v podstatě žádnou šanci to zjistit. Za takovými nehodami je téměř vždy lidská chyba.

Moje kamarádka v jednom z těch vlaků v Perninku jela, a tím to pro mě celé začalo. Když mi to vyprávěla, byla hodně rozrušená, nebyl to pěkný příběh, i když se jí naštěstí nic nestalo. Začali jsme se tím zaobírat. Kdyby to mělo zachránit jen jediný lidský život, stálo to za to.

Lidovky.cz: Jak jste postupovali dál?

Jsme technologové, zabýváme se různými bezdrátovými systémy. Ve firmě jsme dříve vyvinuli řešení pro vozy rallye. Závodníci díky němu mohli vidět, že auto před nimi havarovalo nebo má poruchu a musí se mu vyhnout. Kvůli Perninku jsme během čtyř pěti měsíců vyrobili prototyp a rozhodli jsme se ho vyzkoušet v praxi. Nejprve v autech, která jela proti sobě. V tu chvíli jsme si uvědomili, že máme dostupné české řešení, které dokáže snížit riziko střetu.

Lidovky.cz: Prototyp jste ale zkoušeli na takzvané Švestkové dráze spojující Most a Litoměřice, která patří technologické společnosti AŽD. Proč?

V průběhu vývoje prototypu jsme se spojili právě s touto společností, která se zabývá mimo jiné zabezpečovacími systémy tratí. Řekli nám, že pokud chceme naše řešení prosadit na železnici, nesmíme ho zkoušet v autech. Nabídli nám svoji soukromou trať a dodali nám železničářské know-how. AŽD se stala partnerem projektu. Tímto bych chtěl kolegům z této firmy a zejména panu řediteli Chrdlemu poděkovat. Na Švestkové dráze jsme letos 20. ledna připravili zkoušku, na niž se přijeli podívat i lidé z ministerstva dopravy nebo z Českých drah. Dopadla úspěšně.

Lidovky.cz: V čem vám spojení s AŽD pomohlo?

V oblasti železnice jsme neměli zkušenosti. Kolegové z AŽD nám pomohli například určit kritickou vzdálenost protijedoucích vlaků na 500 metrů, kdy už mělo zařízení začít „řvát“ a upozornit oba strojvůdce, aby zastavili. Při této vzdálenosti měli dostatečnou rezervu, aby se vyhnuli srážce na této konkrétní trati.

Lidovky.cz: Zařízení podle vašeho dřívějšího vyjádření využívá unikátní rádiovou technologii. V čem by měla být výjimečná?

Běžné komerční datové pokrytí není v Česku dokonalé, naše řešení proto není závislé na síti GSM/GPRS komerčních mobilních operátorů. Sherlog už 30 let vlastní rádiovou síť, kterou využívá například na lokalizaci kradených aut. Jde o pásmo VHF, o dlouhé vlny na nízké frekvenci, které se pohybuje mezi 150 až 200 MHz. Přes tyto vlny nepřenesete žádné audio a video nahrávky jako třeba přes mobilní sítě páté generace, to ale nepotřebujeme. Mají velkou průraznost, projdou tunelem i lesem. My přenášíme jen stavová data jako identifikaci vlaku, polohu, rychlost, směr pohybu a podobně, a to s vysokou přesností a téměř stoprocentní spolehlivostí.

Lidovky.cz: Jak vaše síť pokrývá Česko?

Touto frekvencí dokážeme pokrýt téměř 99 procent území. Máme zhruba 130 vysílačů, které jsou mezi sebou propojené optickými trasami. Když víme, že potřebujeme pokrýt nějakou konkrétní oblast, jsme schopní tam v reálném čase postavit stožár.

Lidovky.cz: České dráhy po tragédii v Perninku začaly na jednokolejné, nijak nezajištěné tratě dávat strojvůdcům speciální tablety, které umožňovaly sledovat pohyb ostatních vlaků na trati. Je to pro vás konkurence?

Vůbec ne, i když naše „krabička“ umí fungovat i autonomně jako poslední varování před střetem. Ale propojení s tabletem by mohlo být to správné řešení i pro České dráhy. Naše „krabička“ vysílá kolem sebe vlny. Když se střetnou vlny ze dvou vlaků, které jsou od sebe v kritické vzdálenosti, tak krabičky začnou komunikovat napřímo a začnou si vzájemně vyměňovat informace o poloze, rychlosti, směru a podobně. Strojvůdce na toto upozorní, ať už jede v tunelu, hustým lesem nebo obecně v oblastech bez pokrytí datovým signálem minimálně 4G.

Na druhou stranu my nemáme žádné mapové podklady a chytré aplikace, grafikony apod. jako tablety ČD, které umožňují sledovat více parametrů. Obě zařízení se můžou vhodně doplňovat. Naše zařízení můžeme propojit s tablety a díky tomu bude tablet stále „svítit“, jinými slovy bude od nás dostávat přesné a spolehlivé informaci o poloze, rychlosti a směru všech vlaků v okolí, a to s vysokou dostupností. Dosud byl jejich tablet funkční jen v oblastech s datovým signálem GSM/GPRS , nyní to může být nepřetržitě.

Lidovky.cz: Jako státní firma ale musí ČD udělat na řešení soutěž, že?

Formu spolupráce bych nechal na dopravcích. My pracujeme s tvrdými daty a víme, že počet mimořádných událostí meziročně stoupá. Naše ambice je tento trend zvrátit. Je ale třeba v té věci zásadně pokročit, aby se co nejdřív minimalizovaly zbytečné ztráty na životech a majetku zejména na jednokolejných tratích D3. Řešení tady je.