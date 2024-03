Současná vláda rozhodne o nejméně dvou jaderných blocích, míní Síkela

„Jsem pevně přesvědčen o tom, a všechno směřuje k tomu, že ještě tato vláda zasmluvní minimálně dva reaktory,“ řekl Síkela deníku.

Česko v současné době připravuje stavbu jaderných reaktorů. Původně byl vypsán tendr na stavbu jednoho bloku v Dukovanech, k čemuž předložily nabídky společnosti EDF, KHNP a Westinghouse.

Součástí nabídek byly i nezávazné opce na další reaktory. Po analýze nabídek vláda letos v lednu vyzvala společnosti EDF a KHNP k předložení závazných nabídek ke stavbě až čtyř nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně.

Čas mají firmy do poloviny dubna. Westinghouse v soutěži nepokračuje. Smlouva s vybraným dodavatelem by měla být podepsána na přelomu let 2024 a 2025 a první reaktor by měl být spuštěn v roce 2036.