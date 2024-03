Nové elektroauto od škodovky dostalo jméno Epiq, má stát stejně jako Octavia. Podívejte se na první obrázky

Délka plně elektrického vozu, který by měl přijít na trh v příštím roce a mít dojezd na jedno dobití přes 400 kilometrů, bude 4,1 metru a zavazadlový prostor nabídne objem až 490 litrů. Exteriér i interiér vozu budou podle sdělení automobilky vycházet z nového designového jazyka Modern Solid.

„Nasloucháme našim zákazníkům, a proto rozšiřujeme portfolio čistě elektrických vozů do segmentu malých automobilů. Studie modelu Škoda Epiq přináší moderní design spojený s velkým dojezdem a uživatelsky přívětivými technologiemi. Klíčovým aspektem přitom zůstává cenová dostupnost,“ řekl na dnešní výroční tiskové konferenci předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.

Designová studie má výrazně tvarovanou kapotu s nápisem Škoda. Leskle černá maska Tech-Deck Face představuje nové pojetí přídě vozů Škoda a zároveň ukrývá elektrická zařízení, jako jsou radar a přední kamera. Po stranách masky se nachází LED moduly ve tvaru písmene T s dvojí funkcí denního svícení a směrových světel. Přední světlomety jsou umístěné v nižší, sekundární poloze.

Na dvouramenném volantu se objevuje nový nápis Škoda, stejně jako fyzická tlačítka a otočné ovladače usnadňující ovládání základních funkcí za jízdy. Uživatelský zážitek podle firmy také rozšiřuje mobilní digitální klíč, jenž umožňuje nastavení prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Škoda Epiq také podporuje obousměrné nabíjení, což z vozu učiní pojízdné elektrické úložiště, které může energii poskytovat domácím a jiným spotřebičům.

Škoda Epiq, kde první písmeno názvu ukazuje, že jde o elektrický model a poslední písmeno Q řadí vůz mezi vozy SUV, bude vyráběn ve španělské Pamploně coby společný projekt vývoje a výroby značek Škoda, Cupra a Volkswagen.

Na podzim Škoda Auto představí kompaktní SUV Škoda Elroq. „Elroq je teprve začátek toho, co v elektromobilitě chystáme,“ podtrhl na páteční tiskové konferenci člen představenstva Škody Martin Jahn. Na trh by kromě avizovaného Elroq a Epiq měly do roku 2026 přijít další čtyři elektrické vozy různých tříd a v novém designovém jazyku Modern Solid. Elroq je plně elektrickou verzí Škody Karoq s délkou 4,5 metru. Největším členem rodiny plně elektrických vozů bude s délkou 4,9 metru elektrická alternativa Vision 7 S.

Plně elektrický vůz Enyaq je podle vedení Škody Auto velkým úspěchem. Loni dodala česká automobilka zákazníkům po celém světě celkem 866 800 vozů, což znamená meziroční nárůst o 18,5 procenta. Enyaq se s prodejem 81 700 vozů stal nejvíce rostoucím segmentem prodeje. Meziročně se jeho prodej zvýšil o více než 52 procent. I Enyaq a jeho verze Enyaq Coupé projdou v nejbližších dvou letech modernizací a face liftem v duchu designového jazyka Modern Solid.