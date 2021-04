Slavné značky mají velký problém. Buď zapomenou na podporu Ujgurů, nebo už si v Číně neškrtnou

PRAHA Švédský prodejce oděvů H&M, americký výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike i další oděvní značky čelí na čínském trhu bojkotu. Dovolily si totiž obvinit Čínu ze špatného zacházení s ujgurskou menšinou, kterou údajně využívá ke sběru bavlny.

V reakci na to zcela zmizelo zboží H&M z čínských internetových obchodních platforem, k bojkotu značky vyzvali někteří uživatelé sociální sítě Weibo a spolupráci s ní i s firmou Nike přerušily nejméně dvě čínské filmové hvězdy. Do problémů se dostaly i značky Adidas či Puma. Řetězec H&M se teď však rozhodl, že chce získat zpět důvěru čínských zákazníků.

Není se čemu divit. Výkonný ředitel analytické společnosti China Market Research Group Shaun Rein čínskou odvetu namířenou proti švédskému řetězci označil podle agentury AP za jednu z nejtvrdších, které v posledních letech v Číně vůči západní společnosti zaznamenal.

Pro švédskou značku H&M přitom představuje východoasijský stát čtvrtý největší trh. V loňském roce tam vydělala 2,9 miliardy švédských korun (7,5 miliardy korun). Například ale Nike a Adidas tvoří podle deníku The Washington Post téměř polovinu čínského trhu se sportovním oblečením – Nike vykázal v regionu čtvrtletní tržby 2,3 miliardy dolarů.

Západní společnosti se dlouhodobě snaží podporovat společenská hnutí a tím získat i vyšší prodeje. Značka Nike například v minulosti podpořila v USA hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Aktivisté a někteří západní politici Čínu obviňují, že Ujgury zadržuje v táborech, kde je mučí a využívá k nucené práci. Právě k této kritice se přidalo i H&M. Peking věznění asi milionu Ujgurů popírá. Tvrdí, že jsou v táborech kvůli zvýšení kvalifikace a na převýchovu dobrovolně. H&M nakonec od kritiky mírně ustoupil.

H&M se teď podle Křečka vmanévrovalo do nepříjemné pozice, kterou bude složitě řešit. „Otázka lidských práv by měla vždy směřovat spíše na vlády, protože byznysu to obecně škodí,“ doplnil Křeček.„Je potřeba si uvědomit, že řetězec H&M cílí především na zisk. To je byznys, není na tom nic špatného. Proběhl jednoduchý kalkul, ze kterého vedení vyšlo, že téma Ujgurů není na Západě až tak silné. Tržby ze Západu by jim kvůli tomu musely pokrýt ztráty v Číně, ale to se nestalo,“ řekl ekonom Štěpán Křeček. Dodal, že tím sice získal plusové body na Západě, ale nestačí to.



Podle analytika Richarda Chamberlaina ze společnosti RBC Capital Markets to však pravděpodobně značky ustojí. „Už v minulosti jsme byli svědky toho, že značky jako Nike a H&M podobné kontroverze přestály a udržely si relativně silné tržby,“ řekl médiím analytik. „Máme však za to, že v krátkodobém horizontu může H&M zakusit ohledně tržeb na rozsáhlém a rostoucím čínském trhu negativní dopad,“ dodal s tím, že se značky zřejmě pokusí Peking udobřit.

U společností jako Nike a Adidas navíc komplikují situaci i úzké vazby s národními sportovními týmy. Například čínský národní fotbalový tým má se společností Nike smlouvu na 183 milionů dolarů. Důsledek pro zimní olympijské hry v Pekingu v roce 2022 by mělo nedozírné následky, kdyby se Čína rozhodla zakázat značky Nike a Adidas.

„Čína chce dát světu najevo svůj hněv. A to dělá. Je to bolestivé pro společnosti, ale přejde to,“ řekl pro BBC Jeorg Wuttke, předseda Obchodní komory EU v Číně.

Podle deníku The Washington Post by ale nedobrovolný odchod těchto společností z Číny poškodil důvěru zahraničních investorů, což si Čína nechce dovolit. Peking by se navíc musel vyhnout výraznému nárůstu nezaměstnanosti a možnému poškození ekonomiky.