Smartwings obnoví linku mezi Prahou a Petrohradem, ČSA doplní o lety do Moskvy

Praha Letecká společnost Smartwings obnoví od 29. dubna linku mezi Prahou a ruským Petrohradem. Létat bude dvakrát týdně. Dosud byla linka přerušená od loňského jara kvůli pandemii koronaviru. Ve středu o tom informovala společnost Smartwings. Lety do Petrohradu doplní také spoje dceřiných ČSA do Moskvy, do hlavního města Ruska létá z Prahy nyní také společnost Aeroflot.

Pravidelná linka Smartwings do Petrohradu bude létat od konce dubna každý čtvrtek a neděli. Letenky už dopravce začal prodávat na svém webu a také u prodejců letenek.

Na pražském letišti začíná letní sezona. Dopravci obnovili několik linek, další plánují přidávat postupně Letečtí dopravci Smartwings a ČSA, kteří patří do jedné skupiny, budou během letní sezóny létat z českých letišť lety do celkem 74 destinací v Řecku, Španělsku, Itálii, Francii, Portugalsku, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Izraeli, Egyptě, Turecku, Tunisku, SAE, Kapverdách, Nizozemsku, Švédsku, Dánsku, Rusku, Maltě, Ukrajině či Islandu. Do 49 destinací budou směřovat pravidelné linky Smartwings a ČSA, do dalších 25 destinací budou na charterových letech. Vedle toho budou aerolinky létat také ze svých základen v Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku a Kanárských ostrovech. Aerolinky zároveň prodloužily možnost bezplatné změny termínu pro rezervace letenek do konce června. Nově vybraný let se musí uskutečnit nejpozději 31. března příštího roku. Smartwings získaly dvoumiliardový úvěr od čtyř českých bank. Čtyři pětiny pokryje státní záruka Firmy Smartwings i ČSA se kvůli koronavirové krizi a rušení letů ocitly v ekonomických problémech. Smartwings od závěru března čerpají úvěr od čtyř bank za dvě miliardy korun. Celkově financování dopravce přesáhne sedm miliard korun, další peníze zajistí čeští akcionáři, podpora leasingových firem a restrukturalizace. Dluhy firmy jsou okolo 6,6 miliardy korun. Na půjčku naopak nedosáhly dceřiné ČSA, které jsou nyní v úpadku. Ten na ně uvalil soud po jejich vlastním návrhu. Společnost eviduje nesplacené pohledávky za přibližně 1,8 miliardy korun, z toho miliardu v rámci neproplacených nebo neprojetých letenek cestujících a zbytek pak společnost dluží dodavatelům. Podle firmy je cílem reorganizace společnosti s cílem její záchrany. Na pražském letišti v současnosti mohou cestující využít přímé spoje na přibližně 35 linkách. Další letecké spoje budou dopravci přidávat v následujících měsících podle epidemického vývoje.