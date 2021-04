Smíchovský terminál kvůli pozemkům naráží. Příjezdová rampa je paradoxně pod stavební uzávěrou

Výstavba nového dopravního terminálu na Smíchově se dále komplikuje. Pražští radní odmítli začátkem března udělit výjimku ze stavební uzávěry pro parcely společnosti CWI Smíchov. Ta podmiňovala odstranění uzávěry odprodeje pozemků, které Praha potřebuje pro příjezdové komunikace k nádraží.

Již před dvěma lety odklepli pražští radní výstavbu nového dopravního terminálu na Smíchově. Komplex, jehož náklady se odhadují na necelé tři miliardy korun, postaví město. Nový terminál by měl umožnit cestujícím pohodlně kombinovat různé typy dopravy, ale také zaparkovat auto či kolo.



Dle návrhu, který Praha loni předložila k posouzení projektu na životní prostředí, takzvanou EIA, mají k terminálu vést příjezdové komunikace v Nádražní ulici. Jejich část ale není v majetku Prahy. Jedním z vlastníků je ministerstvo vnitra, které má na parcele dokonce budovu, druhým pak developerská společnost CWI Smíchov ze skupiny UDI Group.

Sporné pozemky

Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík již dříve pro Lidovky.cz uvedl, že ministerstvo vnitra ani Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy o odprodeji parcel neuvažuje. A na dohodu to zatím nevypadá ani v případě CWI Smíchov. Společnost vlastní pozemky mezi ulicemi Nádražní a Strakonickou, na kterých plánuje postavit polyfunkční areál Office Center Strakonická a Bydlení u Císařské louky. To nyní není možné, protože parcely jsou pod stavební uzávěrou.

Developer podmiňuje prodej části pozemků v Nádražní ulici magistrátu odstraněním uzávěry pro své projekty opodál. Jenže radní začátkem března uzávěru odstranit odmítli.

Uzávěru město vyhlásilo v roce 1999. Chtělo na širším území Smíchova vytvářet podrobnější územně plánovací dokumentaci nebo územně plánovací podklad. Jenže za více než 20 let město žádný dokument tohoto typu neschválilo. Radní zamítnutí udělení výjimky ze stavební uzávěry pro CWI Smíchov zdůvodňují mimo jiné nutností ochrany vodního zdroje, který se nachází v podzemí Smíchova a zasahuje i na pozemek CWI Smíchov.

Uzávěra kvůli pitné vodě

Paradoxem je, že příjezdová rampa k budově nového dopravního terminálu má stát přímo přes ulici, tedy asi deset metrů od zamýšlených projektů CWI Smíchov. Je tedy pod stavební uzávěrou také.

CWI Smíchov spolu s Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP) již v roce 2018 požádaly o vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje. Vodoprávní úřad Prahy 5 spadající pod Úřad městské části Praha 5 však v této věci nekonal s odkazem na nevyjasněné vlastnictví části vodního díla mezi DPP a CWI Smíchov. Mezi oběma stranami totiž probíhá soudní pře, kdo je vlastníkem vodního díla. Ta však není s ohledem na zdroj vody jako takový podstatná.

Podzemní zdroj vody totiž patří státu, a to bez ohledu na to, zda pro čerpání vody z tohoto zdroje existuje nějaké vodní dílo a kdo takové vodní dílo vlastní. Právě proto DPP a CWI Smíchov začátkem letošního roku společně požádaly Vodoprávní úřad o vyhlášení ochranných pásem, a to bez ohledu na výsledek soudu. Jenže k žádnému posunu nedošlo.

„Úřad v dané věci přerušil správní řízení do doby, než bude soudně vyřešen spor o vlastnictví jímacích objektů. Čekáme tedy na určení vlastnických práv, abychom mohli ve věci dále úředně konat,“ uvedl pro Lidovky.cz Stanislav Brunclík, mluvčí Prahy 5.



První jednání u soudu již proběhlo koncem minulého roku, v následujících měsících se očekává další. Pokud by byla vyhlášena ochranná pásma vodního zdroje, bude do nich spadat i dopravní terminál, což znamená přísnější regule na výstavbu a její prodražení.

Majitel UDI Group Radek Menšík tvrdí, že stále platí nabídka odprodat městu pozemky, které potřebuje pro dopravní terminál, a navíc je ochotný městu darovat pozemky pod jímacími vrty vodního díla, které se nacházejí na pozemcích společnosti.

Stará dohoda

„Jediné, co chceme, je odstranění stavební uzávěry a umožnění výstavby našeho projektu dle platného územního plánu a při dodržení ochranných pásem vodního zdroje. Dohoda byla v tomto směru již vyjednána za primátorky Krnáčové (ANO),“ tvrdí Menšík.

Jednání se údajně zadrhla poté, co nastoupila současná koalice. Firma tvrdí, že opakovaně urguje vedení města, ovšem bez jakékoliv reakce. „Naše společnost radu města vyzvala k nápravě tohoto protiprávního rozhodnutí v následujících 30 dnech. Pokud se tak nestane, budeme nuceni se obrátit na státní zastupitelství,“ konstatuje mluvčí UDI Group Marcela Fialková. Lhůta vyprší na konci dubna.

Jak vyplývá ze studie pro EIA, celý projekt smíchovského terminálu je možné rozdělit do třech částí. První představuje objekt samotného terminálu. „Ten bude vybudován prakticky pouze na plochách stávajícího vlakového nádraží, které jsou zastavěné kolejištěm nebo budovami,“ říká mluvčí magistrátu Vít Hofman. Druhou část tvoří nájezdová rampa z ulice Nádražní. Třetí část zahrnují úpravy a rekonstrukce předprostoru terminálu v ulici Nádražní.

„V současné době máme zpracováno funkční dopravní řešení, které tyto pozemky (patřící CWI Smíchov a ministerstvu vnitra – pozn. red.) nevyužívá, nicméně do budoucna by nová propojovací komunikace mezi Nádražní a Strakonickou byla přínosná,“ tvrdí Hofman. Potřebné parcely, s nimiž počítá i studie pro EIA, ale Praha zatím zajištěné nemá.