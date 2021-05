Spekulanti tlačí nahoru ceny emisních povolenek. Podle firem to zvýší náklady průmyslových provozů

Praha Rekordní cena emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky za tunu oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do atmosféry, zvýší náklady těchto provozů. Cenu nahoru tlačí spekulanti. Cena emisních povolenek v Evropské unii dosáhla rekordu a poprvé přesáhla hranici 50 eur (1292 korun) za tunu. K růstu cen přispívá mimo jiné přísnější politika ochrany klimatu a také vysoká poptávka od investorů.

„Rekordní cena povolenky, kterou šroubují vzhůru spekulanti, se negativně promítne do hospodaření tepláren. Řada z nich přitom již loni skončila v červených číslech. Teplárenství nemůže být dojnou krávou, která naplňuje státní energetickou koncepci, drží pracovní místa v hornictví, podporuje elektrizační soustavu a ještě bohatě plní státní kasu. Za současné situace je jedinou možností, aby stát teplárnám kompenzoval část nákladů na povolenky potřebné pro výrobu tepla,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.



Podle hlavního ekonoma ČEZ Pavla Řežábka patří mezi hlavní důvody růstu cen povolenek přebytek peněz na trhu, spekulace a rostoucí ambice Evropské unie v dekarbonizaci. „Uvolněné fiskální i monetární politiky způsobují příliv peněz. Kupuje se cokoliv - od nemovitostí a akcií až třeba právě po povolenky. Ve Financial Times a na Bloombergu vyšly články popisující povolenky jako jednosměrnou, stále rostoucí investici s cílovou cenou kolem 100 eur za tunu. To posílilo spekulační tlaky. Jakkoli spekulanti nedokážou změnit dlouhodobé fundamentální trendy, střednědobé cenové výkyvy můžou být kvůli tomu výrazné,“ podotkl.

Také Pavel Farkač, analytik energetické skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače, přičítá strmý růst ceny povolenky mimo jiné aktivitám spekulativního kapitálu. „Obchodníci, kteří neemitují žádné emise CO2, vsadili na docela jistou kartu, že cena povolenky půjde nahoru a jednoduše ji začali skupovat jako spekulativní aktivum s cílem vydělat na její rostoucí ceně,“ uvedl. Dalším důvodem růstu cen povolenek je ohlášení snížení emisí v EU o 55 procent do roku 2030.

Třinecké železárny uvedly, že zvýšení cen emisních povolenek pro ně bude znamenat zvýšení nákladů na výrobu oceli o stovky milionů korun. Za povolenky platí železárny stovky milionů korun ročně, částka se už blíží miliardě. „Stále rostoucí ceny emisních povolenek zvyšují naše náklady a tím snižují konkurenceschopnost nejen našich, ale všech evropských oceláren na světovém trhu, který je zaplaven levnou ocelí z Číny, Indie nebo Turecka,“ potvrdil také Miroslav Slaný, mluvčí skupiny Z-group Steel Holding, kam patří ocelářské a železárenské závody v Hrádku, Chomutově a ve Veselí nad Moravou.

Například Teplárna České Budějovice se zdražením povolenek počítala. „Existují nástroje, kterými jsme se zajistili do několika budoucích let. V krátkodobém horizontu to pro nás nemá žádné dopady, v dlouhodobém je to významné navýšení jednoho ze vstupů,“ řekl místopředseda představenstva Tomáš Kollarczyk. S nárůstem cen povolenek počítaly podle mluvčí Hany Počtové také Elektrárny Opatovice.

Jablonecká energetická dokonce označila růst cen povolenek za přínos. „Rostoucí cenu emisních povolenek vnímáme jako benefit. Zvyšuje nám investiční možnosti do modernizace a rekonstrukce našich technologií. Jednoduše řečeno, emisní povolenky nemáme na spekulativní využití, ale jako zdroj dalších investic,“ uvedl ředitel společnosti Boris Pospíšil. Firma teplem a teplou vodou zásobuje třetinu domácností, desítky firem a institucí v Jablonci nad Nisou.