VZP schválila tendr na jednoho distributora vakcín, hodnota zakázky přesahuje 150 milionů

Praha Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v pondělí schválila tendr na jednoho distributora vakcín proti covidu. Oznámil to ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Zakázka, která má předpokládanou hodnotu přes 150 milionů korun, bude podle Kabátka zřejmě ještě v pondělí vypsána. Vítěz by mohl být známý zhruba na přelomu června a července, hlavním kritériem bude cena za rozvoz jednoho balení vakcíny.

Zakázku vypisují společně všechny zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví. VZP má s nimi podle Kabátka smlouvu o společném zadávání. „V tuto chvíli už nebrání nic tomu, abychom vypsali zadávací řízení. Já osobně budu tlačit, aby to bylo ještě v pondělí,“ řekl ČTK Kabátek. Doplnil, že by pojišťovny chtěly znát vítěze v co nejkratších lhůtách, tedy na přelomu poloviny roku. Dokud nebude vybrán jednotný distributor, budou pokračovat nynější smlouvy na distribuci jednotlivých vakcín.



S vítězem chtějí pojišťovny a ministerstvo podepsat rámcovou smlouvu na čtyři roky, předpokládá se totiž, že očkování nebo přeočkování letošním rokem neskončí. Pojišťovny ale podle Kabátka budou distributorovi platit jen za rozvezené vakcíny, pokud by tedy očkování proti covidu-19 skončilo dříve, smlouva by vypršela bez plnění.

V Česku jsou zatím čtyři druhy vakcín. Pojišťovny mají nyní smlouvy na distribuci každé zvlášť. Očkovací látku od firem Pfizer/BioNTech rozváží sám výrobce, od AstraZeneky vozí Alliance Healthcare a další dvě vakcíny od Moderny a Johnson & Johnson distribuuje firma Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka. Pojišťovny jim platí od 70 do 201 korun bez DPH za rozvoz jednoho balení vakcíny, které je ale u každé očkovací látky jinak velké. Dosud zdravotníci podali lidem v ČR asi 5,2 milionu dávek.