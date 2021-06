Věřím, že se ‚zběhlé‘ sestry vrátí, doufá šéf VZP. Nabízí plán, jak výhledově nedostatek personálu řešit

Praha Největší zdravotní pojišťovna VZP dle svého ředitele nápor covidu finančně přežije. Podle Zdeňka Kabátka je ale čas zamyslet se nad vzděláváním zdravotníků, jejichž nedostatek covid tučně podtrhl. „Je to generační záležitost. Než nám vyroste nový, mladý, kvalitní praktik, trvá to od střední školy deset až dvanáct let,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz

Lidovky.cz: Špitály trápila během covidu hlavně personální vybavenost. Není čas se ve zdravotnictví zaměřit i vzdělávání?

Mám dceru sestřičku, takže to prostředí znám i z tohoto pohledu. Nejsem odborník na školství, ale vidím to tak, že bychom měli nabídnout jednoduchý, avšak solidní systém vzdělávání. Je nutné, aby přitáhl ty, kdo o to mají zájem, a ti se mohli vzdělat rychle a kvalitně. A samozřejmě ty lidi zaplatit, což je myslím krok, ke kterému se tady směřuje.

Lidovky.cz: Neutíká nám čas? Výsledky takových investicí bychom sklízeli za dlouho.

Je to skutečně generační záležitost. Než nám vyroste nový, mladý, kvalitní praktik, trvá to od střední školy deset až dvanáct let. Sestřičku dnes, ačkoliv mají vysokoškolské vzdělání, získáte rychleji. Možná že ta poslední těžká doba ukázala na špatné nastavení systému. Sestra, která pracovala v nemocnici, vydělávala méně peněz než pokladní, čímž se nechci nikoho dotknout. Ty holky nám utíkaly už po středních školách. Místo toho, aby si ještě během práce doplnily vzdělání a byly nižší zdravotní personál, se jim vyplatilo jít dělat asistentku. A to byla z naší strany chyba, snad se té profesi vrací vážnost. Viděli jsme, že bez péče jsme ztracení, ale věřím, že se zdravotnickým profesím prestiž opět vrací a obrátí se to. Dokonce si myslím, že spousta zdravotních sester se z jiných oborů do zdravotnictví vrátí. Poptávka po nich určitě bude.

Lidovky.cz: Zdravotnictví bude jedna z priorit v novém období čerpání z evropských fondů. Kam by měly evropské prostředky mířit?

Uchopitelné prostředky jsou pro nás z evropského fondu REACT, které mají směřovat do posílení kvality a kapacit laboratoří, do přístrojů a stavební infrastruktury nemocnic, na následnou péči, urgentní příjmy a pak podpora krajských hygienických služeb, jež v posledních letech trochu trpěla. Osy tedy máme vydefinované, výzva bude vyhlášena zřejmě v květnu.

Lidovky.cz: A jsou ty osy dobře vystavěné?

Myslím, že ano. Přístrojová technika například musí směřovat tam, kde jsou na její obsluhu lidi a pacienti ji využijí.

Lidovky.cz: Zrovna covid ale ukázal, že problém není technika, ale právě ti lidé, kteří s ní mají pracovat…

Ano, personální obsazení je problém zdravotnických systémů všude v Evropě. Je to ale otázka spíše školství než zdravotnictví.

Lidovky.cz: Tam by ta investice směřovat nemohla?

Tam by investice určitě směřovat mohly, ale ne z fondu REACT. Ten je nastaven na obnovu zdravotnických systémů po covidu. A proto by měl mířit hlavně na stroje a stavební infrastrukturu. Tím mám na mysli hlavně rekonstrukce. Myslím, že stavět něco nového už v Česku nepotřebujeme, výjimkou mohou být třeba vysoce specializovaná centra, například onkologie. Nemocnice by se ale měly pouze rekonstruovat a vybavovat přístrojovou technikou. Měli bychom se ale za pomocí fondů také připravit na další eventuální pandemii.

Lidovky.cz: Jak by takové kroky měly vypadat?

Právě poslat ty peníze třeba do laboratoří, které jsou výraznou pomocí při diagnostice. Peníze by měly proudit také do hygienických stanic, jež by měly být dostatečně personálně vybavené.

Lidovky.cz: Nebyly spíše hygieny trochu zanedbávané?

Přiznejme si, že si nikdo z nás neuměl něco jako covid vůbec představit. Hygieniky jsme brali jako lékaře a zdravotníky, kteří se starají o dětské tábory, kde se v kuchyni nejčastěji vyskytlo nějaké infekční onemocnění. Logicky na to hygienické služby nebyly připraveny, zareagovaly ale velmi slušně.

Lidovky.cz: Podle odhadů ministerstva zdravotnictví dojdou na konci roku zdravotním pojišťovnám rezervy, pak už se mohou vyskytnout problémy. Původně se počítalo, že současný model vydrží do roku 2023. S tím se ztotožňujete?

To je velká otázka. Naše predikce počítají s tím, že naše finanční situace bude na konci tohoto roku stabilní. Vycházíme přitom z loňského roku, na jehož konci jsme měli na všech účtech 40 miliard korun, dnes je to 42 miliard. Takže nelze hovořit o nějaké nestabilitě. Je to i proto, že loni došlo k navýšení platby za státní pojištěnce, systém byl ze strany vlády tedy výrazně saturován. Otázka samozřejmě je, kolik nám do výpočtů vstoupí nových nákladů. Při modelaci jsme počítali s vlivem covidu: bonifikace v nemocnicích, kompenzace za výpadky produkce a přímé náklady na covid jako testování nebo očkování. Navíc není jasné, jak se bude situace vyvíjet dál. Zda bude testování probíhat i po zbytek roku, nebo kratší dobu a v jakém objemu. To vše ovlivní závěr roku.

Lidovky.cz: A jaká čísla tedy máte na stole?

Zatím pracujeme s předběžnými výsledky roku 2020 i dopady kompenzační vyhlášky. V rámci stávajících znalostí tak predikujeme na konci roku výsledek -13,5 miliardy korun. To by znamenalo, že bychom měli na účtu základního fondu šest miliard korun, ostatní fondy věnující se prevenci či provozním nákladům by měly být plné. Proto bych nemluvil o nestabilitě. Na druhou stranu se neustále licituje o kompenzačním zákoně, který bude chtít pomoci poskytovatelům zdravotní péče, na něž byl značný nápor covidních pacientů. Až patnáct set lidí přitom bylo v jednu chvíli na lůžkách intenzivní péče, přičemž jedno z nich stojí denně šedesát tisíc. Každý si pak dovede představit celkové náklady. A také se uvidí, jak to bude s náklady na testování.

Lidovky.cz: Vakcinační kampaň vám do toho nepromluví?

Očkování máme spočítané jasně: vyjde asi na 9,7 miliardy. Kdybych čistě teoreticky připustil, že budeme očkovat do konce roku při frekvenci 50 tisíc testů denně, počet hospitalizovaných se bude snižovat jen postupně, může se stát, že naše predikce se ukáže jako příliš optimistická. To bychom se dostali někam k nule. Ale v žádném případě si nemyslím, že bychom v tomto roce měli problém dostát závazkům vůči poskytovatelům. Pokud nám do roku příštího nevletí nějaká černá labuť a nezhoupne se nám ekonomika.

Lidovky.cz: To jsme se bavili hlavně o výdajích. Jak predikujete příjmovou složku?

Ta je mnohem lépe predikovatelnější. Vycházíme z předpovědí České národní banky, resortu financí i našich modelů. Zatím za letošní tři měsíce jsme jen asi desetinu procenta pod zdravotně pojistným plánem. Proto v tom nevidím velké riziko. Navíc se nyní hodně debatuje o tom, zda je v této době korektní otevírat diskusi o výši plateb za státní pojištěnce. Já říkám, že to korektní rozhodně je. Je to jeden ze zdrojů financování, ale debata by se měla odvíjet i od toho, jaké výsledky nám vyjdou za první letošní kvartál.

Lidovky.cz: Když pomineme nárazové události jako covid, jsou tu i ty, které lze předvídat, třeba stárnutí společnosti. To bude znamenat větší nápor na zdravotní systém. Kde hledat na straně příjmů nové zdroje?

To je téma pro úvahy o zdravotnictví typické už mnoho let před covidem. Že nám náklady exponenciálně porostou, to je zřejmé. A ještě než jsme začali řešit nahodilou událost covid, zabývali jsme se novými druhy léčby: personalizovaná medicína či genová terapie. Takže ano, zdravotnictví se poslední řadu let potýká se vstupem inovací, které vyžadují nové náklady. Pro dnešní dobu je třeba typický rozvoj genové terapie a začleňování superspecializovaných léčiv na vzácné nemoci, třeba na spinální mozkovou atrofii. Systém se nezboří, ale musíme s dostatečným předstihem připravit zdroje na to, co nás čeká. Ony navíc náklady mohou znamenat nakonec i úsporu: pokud vynaložíte více prostředků na dobrou léčbu diabetika, snížíte náklady na komplikace související s cukrovkou. Nakonec může onen diabetik být levnější.