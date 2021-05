Navrhli jsme 201 korun za antigenní test, u PCR je na ceně shoda, řekl šéf VZP Kabátek

PRAHA Všeobecná zdravotní pojišťovna navrhla, že sníží úhradu za antigenní test na 201 korun. Je to ale částka k jednání a jednání pokračují. V České televizi to v neděli v Otázkách Václava Moravce řekl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Nynější maximální úhrada od pojišťovny činí 351 korun. Za PCR test pojišťovny hradí asi 1200 korun, shoda je na snížení na 614 korun. Úhrada by měla podle Kabátka pokrývat náklady a přiměřený zisk.

„Z naší strany šla kalkulace na 201 korun. Je to částka k dojednání, vůbec neříkám, že to bude finální částka,“ řekl Kabátek. „U PCR testu je shoda, tam je to na straně ministerstva zdravotnictví. Tam my v současné době pracujeme se snížením ceny zhruba na 614 korun,“ dodal. KAMBERSKÝ: Testování zdarma je skvělé, ale pouze pokud je dostupné „To jednání bude pokračovat příští týden. To jednání probíhá na úrovní ministerstva zdravotnictví, mezi námi a ostatními pojišťovnami sdruženými ve Svazu zdravotních pojišťoven. Ta naše ambice je dvojí: jednak nastavit tu cenu tak, aby odpovídala skutečně nákladům a přiměřenému zisku těch, kteří testují,“ popsal. Pokračování debaty potvrdil v Partii na Prima CNN také ministr Vojtěch. „Zítra (v pondělí) je k tomuto finální jednání, ona už nějaká předběžná dohoda je, ale není úplně finalizována, takže já bych teď o tom nechtěl hovořit. Dojde tam k určitému snížení, ale chceme, aby zkrátka ta cena byla taková, aby to nevedlo k tomu, že by provozovatelé těch testovacích míst nebo laboratoře přestávaly tu službu nabízet,“ řekl v neděli Vojtěch. ¨ Pojišťovna chce podle něj také zajistit, aby systém zůstal funkční. Upozornil, že není nic jednoduššího než cenu snížit, ale pak se přestane testovat, protože za nízkou cenu to nikdo nebude chtít dělat.

Se zlevňováním PCR testů přišel už před rokem tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Když nastavil maximální cenu, kterou platí laboratoři samoplátci i zdravotní pojišťovny na 1674 korun, některé nemocnice je nechtěly dál dělat, protože se jim nevyplatí. Od začátku roku je úhrada pojišťovny za test a odběr znovu snížená na 1276 korun, samoplátci platí dál zhruba 1500 korun. Cena antigenního testu pro samoplátce je asi 300 až 400 korun. V prvním čtvrtletí počítá VZP s úhradami za antigenní testy objemu jedné miliardy korun, ale v dalších čtvrtletích by měly náklady vyskočit významně výš. „Zatím počítáme v tom našem modelu, který počítá s nějakým testováním prázdnin a pak na podzim, zhruba se sedmi miliardami korun na antigenní testy,“ popsal Kabátek. Šéf VZP odhadl, že kdyby do konce roku pokračovalo povinné plošné testování v současném měřítku beze změny, pak by VZP stálo 13 miliard korun a celkově přes 20 miliard korun. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová řekla v pátek, že lidé by mohli mít z veřejného zdravotního pojištění v červenci a srpnu hrazeny dva PCR a dva antigenní testy na koronavirus. V červnu budou mít lidé hrazeny dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy.