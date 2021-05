Vyřešení globálního nedostatku čipů může trvat i několik let, uvedl šéf Intelu

Tchaj-pej Vyřešení globálního nedostatku čipů, který narušuje výrobu automobilů či spotřební elektroniky, by mohlo trvat i několik let. Na virtuální konferenci v rámci veletrhu Computex to v pondělí řekl šéf americké společnosti Intel Pat Gelsinger. Veletrh se koná v tchajwanské metropoli Tchaj-pej a Intel patří k hlavním světovým výrobcům čipů.

Nedostatek čipů dál sužuje automobilový průmysl. Firma Intel rozšíří výrobní kapacitu Rozmach práce z domova a vzdělávání přes internet v době pandemie podle Gelsingera vedl k „explozivnímu růstu v oblasti polovodičů“, který vyvolal velké napětí v dodavatelském řetězci.

„Ačkoli toto odvětví podniká kroky k řešení krátkodobých problémů, mohlo by trvat i několik let, než se vyřeší nedostatek produkčních kapacit, surovin a součástek,“ uvedl šéf Intelu, kterého citovala agentura Reuters. Gelsinger už v dubnovém rozhovoru s listem The Washington Post varoval, že nedostatek čipů zřejmě poleví až za několik let. V březnu Intel oznámil, že investuje 20 miliard dolarů (zhruba 418 miliard Kč) do rozšíření výrobních kapacit. Firma v rámci těchto investic postaví dvě nové továrny v Arizoně. „Plánujeme expandovat do dalších lokalit v USA a v Evropě, abychom zajistili udržitelný a bezpečný dodavatelský řetězec,“ uvedl v pondělí Gelsinger. Žádné další podrobnosti k tomu ale neposkytl. Problémy s nedostatkem čipů zasáhly výrobce automobilů po celém světě, včetně české automobilky Škoda Auto. Poradenská společnost Roland Berger v dubnu předpověděla, že tyto problémy budou přetrvávat ještě dlouho po roce 2021. Upozornila také, že v důsledku elektrifikace vozidel a automatizace řízení se do roku 2025 poptávka po čipech ze strany automobilového průmyslu výrazně zvýší.