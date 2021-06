Hledání šéfžalobce zasekl Hrad, návrh ministryně Benešové narazil. Skloňuje se jméno účastníka ‚lánského puče‘

PRAHA Bitva o klíčovou pozici neskončila. Přitom se krátí čas. Do odchodu nejvyššího státní zástupce Pavla Zemana, který se rozhodl rezignovat, zbývá už jen osmnáct pracovních dnů. Přesto není jasné, kdo by měl zaujmout jeho místo a stát se příštím „pánem“ trestního řízení, jak se žalobcům kvůli výjimečnému postavení přezdívá.

Podle informací webu Lidovky.cz narazila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se svým návrhem, aby se po Zemanovi ujal vedení žalobců jeho současný 1. náměstek Igor Stříž. S Benešovou se dobře zná, a to z dob, kdy byla dnešní ministryně sama nejvyšší státní zástupkyní. Stříže za sebe doporučil i odcházejí šéfžalobce Zeman. Jenže do hry vstoupil Hrad. Okolí prezidenta Miloše Zemana vyslalo jasný signál, že mají se Střížem problém.



Advokáti a náměstci

Naopak za vhodné nástupce by považovali „hradní rádci“ současného náměstka Benešové a bývalého šéfa poslaneckého klubu ČSSD Jeronýma Tejce. Ten po odchodu z politiky přešel na post náměstka na ministerstvu spravedlnosti, kde vede sekci koordinace boje proti korupci.

Tejc patřil uvnitř ČSSD do skupiny kritiků někdejšího předsedy strany Bohuslava Sobotky. Zúčastnil se společně s Michalem Haškem a Milanem Chovancem i takzvaného lánského puče. Bezprostředně po volbách v roce 2013 se za přítomnosti prezidenta Zemana ladil plán na svržení Sobotky. „Paní ministryně Benešová, která má právo navrhnout nejvyššího státního zástupce, mě s takovou nabídkou neoslovila,“ napsal webu Lidovky.cz v pátek Tejc, který působil i v advokacii.

Redakci zajímalo, proč by měl být pro Hrad nepřijatelný Stříž stejně jako to, proč by měl být vhodnějším adeptem na místo šéfžalobce právě Tejc. „Neočekávejte jakýkoli komentář,“ napsal serveru Lidovky.cz Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. V minulosti se přitom objevilo ještě jedno jméno náměstka ministryně Benešové. A sice z doby jejího působení v Zemanově úřednickém kabinetu Jiřího Rusnoka, kdy měla na spravedlnosti za 1. náměstka Daniela Voláka, dříve člena ODS. Volák dnes působí v advokacii a zastupuje klienty v řadě známých kauz.

Benešová však odmítá, že by do nejvyšší pozice v soustavě státního zastupitelství navrhla člověka „zvenčí“. „Tuto variantu nezvažuji. Ani tato dvě jména (Tejc, Volák),“ napsala pro Lidovky.cz Benešová. Popřela také, že by na ní Hrad tlačil s nominanty: „Kde berete takové informace. Hrad se do ničeho nemíchá. Pan prezident výběr nechává na mně.“

Jenže podle dvou vysoce postavených zdrojů serveru Lidovky.cz z justice i politiky právě Hrad, ačkoli to není formálně v jeho kompetenci, blokuje jmenování Stříže. Šéfžalobce Zeman při oznámení rezignace zároveň zdůraznil potřebu, aby jeho nástupce vzešel zevnitř soustavy státního zastupitelství.

Varianta Koudelka

Nejvyššího státního zástupce navrhuje ministr spravedlnosti a schvaluje ho vláda. Musí přitom být státním zástupcem. Jak ale zjistily Lidovky.cz, zvažuje se takzvaný „boční vstup“ pro případného nástupce. A sice pomocí dvou kroků. Prvním je, aby se případný zájemce, například advokát či jiný spřízněný právník Hradu, stal státním zástupcem. Ihned s tím by ho pak mohla ministryně Benešová katapultovat na vrchol mocenské pyramidy mezi žalobci.

„Jenže teď zjistili, že k tomu potřebují Pavla Zemana,“ upozornil Lidovky.cz zdroj obeznámený se zákulisním vyjednáváním. Bez toho, aniž by na to dal palec dosluhující nejvyšší státní zástupce, není možné provést ani jmenování řadového státního zástupce.



V minulosti se přitom odehrál podobný kritizovaný případ, kdy někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká jmenovala v roce 2006 poslance ČSSD Zdeňka Koudelku svým náměstkem. Ještě před tím ho vytáhla mezi státní zástupce. Zajistila mu tím kariéru mezi žalobci dosud nevídanou.

Zmíněný trik má však jeden podstatný háček. Musel by na něj kývnout Pavel Zeman, který se k tomu podle informací webu Lidovky.cz rozhodně nechystá. „Není blázen. Do toho by nikdy Pavel Zeman nešel,“ dodal zdroj z justice.

Premiérovo váhání

Lidovky.cz se dotazovaly i premiéra Andreje Babiše (ANO), kdy a kdo by měl být nejvyšším státním zástupcem, na otázky ale neodpověděl. Spekuluje se o tom, že by nejraději výběr Zemanova nástupce co nejvíce oddálil. Pro Babiše jde o dvojnásob citlivou záležitost. Jednak Pavel Zeman požívá všeobecného respektu i u části veřejnosti, která kvůli obavám o nezávislost justice už několikrát vyšla do ulic. Zároveň Babiš čelí stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Nejasné zůstává také to, co by nastalo v případě, že by kabinet nevybral nejvyššího státního zástupce do konce června. V právních kruzích probíhá intenzivní diskuse, co vše by se v tu chvíli zastavilo. Řada pravomocí v rámci trestního řízení je totiž navázaná přímo na post šéfžalobce.