Přechod na ‚druhou stranu‘ zřejmě nebude. Končící šéfžalobce chce dál pracovat pro stát

Po dekádu byl jednou z viditelných tváří veřejné žaloby. Na konci června však nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve funkci končí. Jako důvod zmínil tlak ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Od státu podle svých slov odejít nechce. Kde tedy vidí své místo?

„Ve službách státu. Zůstávám na státním zastupitelství. Po 10,5 roku ve funkci si vyberu timeout, odpočinu si a srovnám si myšlenky. Pak se začnu opět věnovat klasické práci státního zástupce,“ uvedl Zeman pro web Lidovky.cz.

Neměl by se tak opakovat scénář, kdy vysoce postavený státní úředník spojený s vyšetřováním těch nejcitlivějších případů, poskytne své know-how „druhé straně“. V minulosti vyvolal poprask případ exředitele BIS Karla Vulterina, který začal po odchodu z funkce pracovat v kasině.



Povyk vzbudil i přechod bývalého vrchního pražského žalobce Vlastimila Rampuly, který zahájil kariéru v advokacii. Mezi jeho klienty se ocitli lidé, na které měli políčeno státní zástupci. Rampula v minulosti obhajoval lobbistu odsouzeného za korupci Marka Dalíka. Zastupoval také kontroverzního podnikatele Iva Rittiga.



Vláda si koleduje o problém

Zemanův odchod vyvolává spekulace o jeho nástupci, který by nemusel vzejít ze soustavy státního zastupitelství. Šéfžalobce Zeman nicméně nevidí možnost, jak takovou výměnu do konce mandátu stihnout. Ještě horší by ale podle něj bylo, pokud by nového nejvyššího státního zástupce vláda k 1. červenci nejmenovala.

„Kdyby nebyl nejvyšší státní zástupce, nastala by právní nejistota. Sice je k dispozici 1. náměstek, který nejvyššího státního zástupce zastupuje v jeho nepřítomnosti, ale může ho zastupovat jen v případě, že nejvyšší státní zástupce existuje,“ varoval Zeman.



Ministryně Benešová tvrdí, že chce vše stihnout včas. Nechtěla ale prozradit, kdo je jejím favoritem. V minulosti se spekulovalo, že jde o Igora Stříže, prvního náměstka nejvyššího státního zástupce.

„Jména komentovat nebudu. Nejprve s kandidáty obeznámím pana premiéra resp. vládu a předpokládám, že k tomu tématu budeme na jednání vlády vést diskusi. Z mé strany se ale nebude jednat o překvapení. Předložím jméno kandidáta přesně podle zákona o státním zastupitelství,“ napsala webu Lidovky.cz Benešová. A dodala: „Nemusíte se obávat, do konce června kandidáta transparentně představím.“