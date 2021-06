Peněžní bonus může hnout s odpůrci vakcín. I nevelká částka dokáže přesvědčit řadu lidí

PRAHA Očkování proti covidu je v současnosti jediným „východem“ z pandemie. Klíčové bude, kolik lidí se v Česku skutečně povede vakcinovat. Ke kolektivní imunitě je dle expertů potřeba proočkovanost aspoň 70 procent.

Ne všichni ale po očkovacích látkách touží. Z výzkumu agentury PAQ Research sociologa Daniela Prokopa z konce května vychází, že 36 procent lidí je rozhodnutých se buď určitě neočkovat, nebo se k této možnosti kloní. Zhruba 11 procent zatím neví.



Přemluvit je k očkování by mohla vidina peněžní odměny. „I část lidí, kteří jsou extrémně proti vakcíně, by se nechala přesvědčit finanční incentivou. A to nejde o velké částky,“ popsal marketingový stratég Eduard Piňos z iniciativy Cesta ven. Ta se skládá z předních tuzemských agentur, jež pro stát vytvořily kampaň na podporu vakcinace.

Svá slova opírá o průzkum veřejnosti. Podobný trend, při němž lidé deklarují ochotu nechat se vakcinovat výměnou za jistý bonus, je podle něj vidět i v zahraničí.

Tvůrci masivní komunikační kampaně mají jasno v tom, že strašení už nepomůže. Místo něj je třeba motivovat pozitivně. Podle Piňose totiž existuje fenomén únavy z pandemie. Na výhružky pak společnost přestane reagovat a stává se apatickou.

„To je něco, co si asi spousta zdravotnických expertů při svých vystoupeních v televizi neuvědomuje,“ dodává stratég.

Přes pozitivní motivaci se snaží vakcinaci svých lidí uchopit některé firmy. Otrokovický Continental Barum dává za absolvované očkování placené volno. Také zaměstnanci řetězce Lidl mají volný celý den, během něhož jdou na první či druhou dávku.

Těžební gigant OKD sahá kvůli vakcínám do kasy a za certifikát o očkování přidává k výplatě tři tisíce. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zatím vláda plošný bonus pro všechny nezvažuje.

Že se ministerstvo zdravotnictví do rozdávání bonusů za očkování nehrne, je logické. Muselo by totiž zahrnout i ty, kteří už k vakcinaci dorazili, to by však zase bylo extrémně nákladné. Nehledě na to, že lákání



očkovacích ostýchavců by mohlo notně naštvat všechny ty, kteří už obdrželi alespoň jednu z necelých šesti milionů vyočkovaných dávek.

Nezáleží však jen na tom, co se kampaň snaží lidem vysvětlit, podobně důležité je, kdo vysvětluje. „Kdyby to říkal ministr zdravotnictví, nemělo by to v podstatě žádný vliv,“ vysvětlil Piňos s tím, že právě politici vycházejí v průzkumech dlouhodobě jako nejméně důvěryhodní.



Přesně na opačném konci žebříčku důvěryhodnosti jsou odborníci z oblasti zdravotnictví, konkrétně infektologové či epidemiologové – v průzkumech, které si tvůrci kampaně zadali, vyšli nejlépe i při zjišťování mezi nejmladšími kategoriemi. „Osobně mě to překvapilo, očekával jsem, že budou dominovat influenceři ze sociálních sítí,“ podotkl Piňos.

Dle něj se potvrzuje, že klíčovým momentem kampaně je najít sjednocující prvek, který by překročil názorové rozbroje, jež ve společnosti panují. Jako inspirativní příklad uvedl společné očkování tří někdejších amerických prezidentů: demokratů Billa Clintona a Baracka Obamy a republikána George Bushe mladšího.

A co je oním spojujícím prvkem v Česku? Především fakt, že skrze vakcinaci se lze jakžtakž vrátit do starých kolejí před nástupem viru. „Vyhýbáme se té floskuli o návratu k normálu, jelikož víme, že svět po této epidemii bude vypadat jinak než před ní,“ řekl expert.

Iniciativa Cesta ven si za cíl stanovila dostat do kolonky „očkovaný“ aspoň 75 procent obyvatel ČR. To je však na hraně toho, co ukazují data z výzkumu PAQ Research, který probíhá od loňského září. Z něj vyplývá, že 22 procent lidí v tuto chvíli očkování nechce, dalších 11 procent uvedlo, že neví. Pokud by se druhá ze zmíněných skupin nakonec rozhodla byť jen z poloviny záporně, na kýžené tři čtvrtiny proočkovanosti by česká populace horko těžko dosáhla.

Naději skýtá trend vývoje (ne)zájmu o injekci. Ještě v září, čtvrt roku před tím, než do Česka dorazila první vakcína, deklarovalo odpor k očkování 33 procent populace. Od té doby však množina odpůrců očkování setrvale ubývá, přičemž podíl nerozhodnutých osciluje mezi 11 a 15 procenty. To hlavní numero – totiž počet očkovaných – nicméně rychle roste. Ukončený dvojdávkový proces vakcinace má za sebou okolo 1,75 milionu lidí, alespoň první dávku dostaly už více než čtyři miliony lidí.