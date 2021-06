Očkování stíháme za minutu dvanáct. ‚Nechtěli jsme předbíhat ve frontě,‘ říká šéflékař českých olympioniků

Když se na přelomu roku rozjíždělo v Česku očkování proti covidu, skloňovala se v souvislosti s blížícími se odloženými hrami v Tokiu také otázka olympioniků.

Případná přednostní vakcinace sportovců bylo ožehavé téma a nakonec se s ní počkalo, třebaže průtahy nebyly bez problémů. „Při tom všem zařizování jsem zestárnul asi o dvacet let,“ říká v rozhovoru pro LN šéflékař Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Neumann.



Lidovky.cz: I když se o tom oficiálně nemluvilo, očkování olympioniků začalo už před několika týdny. Je to tak?

Ano, už se oficiálně očkuje. Já jako šéflékař českého olympijského týmu připravuji logistiku očkování olympioniků ve spolupráci s profesory Prymulou a Beranem od podzimu loňského roku, kdy jsem také o svolení k tomuto projektu požádal ministra zdravotnictví, abych řekl pravdu, už ani nevím kterého. (směje se)

Už na přelomu roku se o nás oficiálně vědělo, dostali jsme zelenou, ale nechtěli jsme dráždit veřejnost a čekali jsme ve frontě, až se dostane nejprve na chronické pacienty, seniory a potřebnější kategorie, s tím jsme samozřejmě plně souzněli.



Možná jsme si to trochu odnesli v rámci těch personálních otřesů a měli jsme eskapádu v dubnu, kdy ministr Blatný s profesorem Beranem doporučili, že by pro sportovce mohla být vhodná jednodávková vakcína od Johnson & Johnson. Jenže vzápětí byl pan ministr odejit a Johnsonů přišlo daleko méně, než se počítalo. To způsobilo trochu komplikace, takže jsme se vrátili a navázali na lednový příslib, že se o nás vědělo, ale museli jsme ještě vyčkat. Aktuálně se tedy už zhruba čtyři pět týdnů očkuje ve volných slotech ve střešovické Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN).

Lidovky.cz: Kterou vakcínu sportovci dostávají?

Jde o Pfizer/BioNTech s tím, že druhá dávka se aplikuje po 21 dnech.

Lidovky.cz: Vyčkávali jste v pořadí i z toho důvodu, že zkraje roku bylo stále velmi nejisté, zda se olympiáda vůbec bude konat?

O těchto pochybnostech se píše dennodenně, ale ve valné většině jde o tendenční články. My jsme vůbec nevyčkávali, jestli hry budou. Už v prosinci jsem měl připravený seznam potenciálních účastníků her, kterých bylo v té době kolem čtyř stovek. Zaprvé jsme pevně věřili, že se olympiáda uskuteční, a také sportovci jsou specifičtí v tom, že je nemůžete během jednoho týdne soustředit na jedno místo, jelikož mají kempy, soustředění, závody. Logisticky je považuju za nejnáročnější skupinu.

Musím pochválit sportovní úsek ČOV a koordinátorku na ministerstvo zdravotnictví, kteří za tu logistiku byli zodpovědní. Na zvládnutí se velmi podepsal také předseda Jiří Kejval, jenž se o celou problematiku od začátku zajímal a pomáhal s ní, což mě velmi potěšilo a zároveň to dodávalo sílu mé pozici.

Lidovky.cz: To vyčkávání na potvrzení nebo zrušení olympiády jsem myslel spíš ve vztahu k veřejnosti. Kdybyste si vydobyli přednostní právo společně s nejrizikovějšími skupinami a přitom se hry zrušily, asi byste za to sklidili vlnu nevole.

Souhlasím s vámi, zároveň, jak jsem již řekl v úvodu, jsme poctivě vyčkali ve frontě. Na druhou stranu na logistice očkování pracuji již od podzimu loňského roku a myslel jsem si, možná naivně, že se vakcín zajistí hodně, budou je aplikovat praktičtí lékaři a za měsíc bude hotovo.

Jiří Neumann Současný šéflékař českého olympijského týmu se narodil v roce 1970. Specializuje se na sportovní medicínu. Je majitelem privátního zdravotnického zařízení Sportklinik v resortu Golf & Spa Kunětická hora v obci Dříteč na Pardubicku.

U Českého olympijského výboru zastává funkci vedoucího lékaře od roku 2015, v této pozici se účastnil LOH 2016 a ZOH 2018. S výpravou poletí i na letošní letní hry do Tokia.

Myslím si, že za minulého režimu, aniž bych byl jeho příznivcem, by už bylo naočkováno. Nahnali by nás na hřiště, do tělocvičen a kulturáků a za dva měsíce by bylo hotovo. Nechci být generálem po bitvě, je to můj náhled. Když bylo ke konci roku jasné, že se vyčlení kategorie 80+, chronicky nemocní a další, trochu jsme zalezli a vyčkali dalších termínů.

Zároveň nás však tlačil čas a je pochopitelné, že já jako šéflékař českých olympioniků potřebuji mít svůj tým v pořádku. Navíc se interval mezi první a druhou dávkou od Pfizeru zvětšil na 37 až 42 dnů, což řadě sportovců nevyhovovalo. Proto jsme usilovali o zkrácení na původních 21 dnů a bylo nám vyhověno.

Lidovky.cz: Měnila se náklonnost k očkování sportovců v závislosti na tom, kdo zrovna vedl ministerstvo zdravotnictví?

Nemyslím si. Všichni ministři o nás věděli, ale jednotně jsme drželi politiku nepředbíhání a ani jsme v této věci nevystupovali.

Lidovky.cz: Kdy nastal ten moment, že jste dostali k očkování zelenou?

Zhruba na přelomu dubna a května.

Lidovky.cz: Dodávku vakcín od Pfizeru nabízel sportovcům po celém světě také Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Neuvažovali jste o jejich využití?

MOV dobře zareagoval, ale my jsme už v té době měli svolení u nás a do očkování prvního olympionika v ÚVN zbývaly jen hodiny. Využili jsme tím pádem zásoby na našem území, nemuseli jsme se obávat problémů s logistikou a navíc tak zůstaly vakcíny pro rozvojové země.

Lidovky.cz: Ještě předtím se po stejné ose objevila nabídka vakcíny z Číny.

To je pravda, ale tato vakcína není u nás registrovaná, takže jsme ji ani nemohli využít.

Lidovky.cz: Jak probíhá proces od chvíle, kdy sportovec projevil nebo projeví zájem o očkování, po moment, kdy vakcínu dostane?

Je to logisticky náročný proces, jejž má na starosti sportovní úsek ČOV pod vedením Martina Doktora. Naše koordinátorka komunikuje s koordinátorkou ministerstva zdravotnictví. Sportovci, kteří měli o očkování zájem, dodali svá osobní data, jež jsme zadali do tabulky a poslali na ministerstvo zdravotnictví, které je zadalo do systému a ten následně sportovcům podle volných slotů v nemocnici vygeneroval pozvánky na určité termíny. Vlastně je to podobné jako u jiných občanů, kteří se na očkování registrují.

Lidovky.cz: Jaké množství kandidátů účasti na olympiádě už prošlo očkováním?

Něco přes sto sportovců, tedy valná většinu zájemců, ale jsou mezi nimi i ti, kdo ještě nemají nominaci jistou. Celkem jde o něco přes dvě stě osob. Jak jsem říkal, zprvu bylo na seznamu kolem čtyř stovek jmen, ovšem postupem času se to zúžilo tím, jak vypadávali neúspěšní kvalifikanti a jak se někteří lidé očkovali v rámci profesních a věkových skupin. Nechci to ještě uzavírat, ale odhaduji, že celkově to bude sedmdesát osmdesát procent výpravy. A z doprovodného štábu, který bude ze strany Českého olympijského výboru v dějišti zajišťovat organizaci a servis týmu, to bude stoprocentní.

Lidovky.cz: Dopisujete ještě další zájemce, nebo už jste udělali čáru a seznam má konečnou podobu?

Ještě některé doplňujeme a další mají tu možnost také, ale když se nyní otevřela už i kategorie 16+, pozbývá naše koordinace na významu a můžou se naočkovat kdekoliv. Musím však říct, že se to stihlo za minutu dvanáct.

Lidovky.cz: Jak je komplikované sladit oba termíny s vytížením sportovců, kteří mají v těchto měsících různá soustředění, šampionáty, kvalifikační závody?

Je to složité, ano, všechno jste to vyjmenoval. Jelikož jsme věděli, že taková situace nastane, chtěli jsme mít už na přelomu února a března naočkováno, ale museli jsme počkat a projít si těmi eskapádami.

Lidovky.cz: Zprvu se stejně jako ve zbytku společnosti řada sportovců vymezovala proti očkování. Mění se v čase tento postoj?

Řekl bych, že počet těch, kdo se nechávají očkovat, roste.

Lidovky.cz: Například atletka Zuzana Hejnová očkování zprvu odmítala s tím, že nechce předbíhat, což ovšem nyní při otevírání bloků pro stále mladší věkové kategorie odpadlo. Zaznamenáváte takové změny?

Samozřejmě. Nicméně my zaprvé respektujeme rozhodnutí sportovců a zadruhé mezi neočkovanými jsou také ti, co vakcinaci nemohou absolvovat ze zdravotních důvodů, třeba kvůli alergii.

Lidovky.cz: Budou mít očkovaní na hrách nějaké procedurální výhody, například menší počet testů, větší možnost pohybu, nebo jde čistě o eliminaci rizika nákazy?

To ne. Už od začátku je jasné, že pro účast sportovců nebo doprovodu na hrách není očkování podmínkou, to znamená, že očkovaní i neočkovaní budou podstupovat stejnou proceduru opatření. To zahrnuje především náročné testování – vypadá to na první PCR test 96 hodin před odletem, druhý na letišti a po příletu v olympijské vesnici každý den. K tomu dodržování pravidla tří R: roušky, rozestupy, dezinfekce rukou. Dále budou mít sportovci nainstalovány dvě aplikace: jedna slouží pro kontrolu a každodenní hlášení zdravotního stavu, druhá je jakási japonská e-rouška.

Lidovky.cz: Jak k očkování přistupují sportovci jinde ve světě?

Myslím, že podobně jako u nás. Začali jsme s očkováním později, takže jsme nebyli mezi prvními, ale ani na chvostu. Pomyslná zlatá medaile v tomto ohledu patří Izraeli, kde se všichni očkovali v rámci mohutné národní strategie, a Srbsku, které očkovalo sportovce už v lednu. Zatímco třeba Němci, kteří jsou nám blízcí, začali rovněž jako my až nějak v květnu. Podobně tak Australané, kde však olympioniky zařadili do prioritní skupiny spolu se zdravotníky. V Japonsku naopak očkování celkově pokulhává. Takže je to různé.

Lidovky.cz: Byl jste se v Japonsku podívat a zmapovat situaci, ať už co se týče přímo covidu, nebo celkově opatření, příprav, zabezpečení?

Do Japonska se nemohlo a nemůže jen tak cestovat, je potřeba podstoupit karanténu. Já jsem v dějišti her byl na podzim roku 2019, kdy jsem se zúčastnil oficiální akce s názvem Open medical day a několik dní jsem pozoroval a zjišťoval, jaké to tam mají. Navštívil jsem vesnici, byl jsem na poliklinice, kde zrovna instalovali dvě magnetické rezonance, ve smluvní nemocnici, seznámil se s celou logistikou.

Za mě už tehdy měli zdravotnické zabezpečení kompletně připraveno. Samozřejmě to bylo ještě před covidem, který s sebou přinesl různá nařízení a doporučení, o nichž nás organizátoři informují.

Lidovky.cz: Seznamujete sportovce s tím, co je v Japonsku čeká?

Samozřejmě dostávají informace od svých svazů, trenérů, medicínských týmů. Ty se také pravidelně scházejí, v prosinci jsme s nimi měli online seminář. Teď připravujeme na osmnáctého června setkání členů úzkého zdravotnického týmu pro Tokio, na němž dostanou informace, jak bude v dějišti her potřeba pracovat. Takže ve spojení se sportovci jsme neustále.

Lidovky.cz: Pořadatelé už před časem zakázali přítomnost zahraničních diváků na sportovištích. Myslíte si, že povolí aspoň ty domácí? Tamní covidová situace se nezlepšuje, ba právě naopak, a rozhodnutí se stále odkládá. Na druhou stranu to ale jsou čísla, za kterých například v Česku vydatně rozvolňujeme...

Je tomu tak. Samozřejmě tu situaci vnímám, jsem plně soustředěn na přípravu a nepřipouštím si, že by olympijské hry neměly být. A naopak tím, že se většina naší výpravy, ale i těch dalších nechává očkovat, dáváme najevo, že k problému přistupujeme zodpovědně a nechceme přispět k šíření viru a jeho mutací. Vážíme si Japonska i jeho obyvatel, chceme se k nim chovat tak, že k nim jedeme na návštěvu.

A co se týče diváků na stadionech, k tomu bych se nerad vyjadřoval, nepřísluší mi být prorokem. Sám víte, že třeba v lednu byl systém testování úplně jiný než v březnu a ten zase odlišný od toho současného. Takže bůhví, jak se to ještě celé vyvine.