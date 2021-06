Nutnost třetí dávky je takřka jistá, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

7. června 2021 12:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Na třetí anticovidovou „včeličku“ by lidé očkovaní v lednu mohli jít už letos na podzim. Dle staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jde nyní jen o to, za jak dlouho po podání druhé dávky vakcíny by to mělo být. „Prvotní data hovoří o devíti měsících, někteří odborníci říkají rok,“ vysvětluje ministr v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Vojtěch chce sjednotit pravidla, ke kadeřníkovi či do bazénu bude stačit samotest. Omezí hrazené testy Lidovky.cz: Co říkáte na současné tempo očkování?

Podle mého jde vše velmi dobře. Běžně překračujeme hranici 100 tisíc podaných dávek, což byl náš původní cíl. Pro registraci na očkování jsme otevřeli prozatím poslední kategorii 16 až 29 let, což je velká věková kohorta, čítá zhruba 1,5 milionu lidí. Mezi seniory máme proočkovanost mezi 70 a 80 procenty. Čili proces vakcinace nyní běží dobře. Připravovat se musíme spíše na otázku přeočkování na podzim a dále. Zásadní v tomto ohledu bude otázka zájmu populace, abychom došli k oné klíčové míře proočkovanosti okolo 70 procent, což je stěžejní pro vytvoření kýžené kolektivní imunity.