Stačí poklepat, a váš mobil bude v televizi, na výšku. Umí to však jen jedna TV na trhu

Tip, jak pořídit The Sero levněji Model The Sero je na českém trhu dostupný v úhlopříčce 43" za maloobchodní doporučenou cenu 39 990 Kč. Teď však Samsung nabízí výjimečnou příležitost si The Sero stejně jako další televizory a soundbary z lifestylové řady pořídit levněji. Až do 27. června 2021 (nebo do vyprodání zásob) Samsung při registraci a nahrání účtenky vrátí zpět až 25 tisíc korun. Více o akci naleznete zde.