Bankovní rada ČNB snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procenta. Cílem je zmírnit dopady koronaviru

Praha Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Naposledy rada snížila základní úrokovou sazbu na konci března, a to o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Předtím už sazby snížila na mimořádném zasedání 16. března, o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta.

Cílem snižování sazeb je zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Naposledy byla základní úroková sazba na 0,25 procenta od srpna do listopadu 2017.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení. Zveřejnění rozhodnutí ČNB odložila o 45 minut, naposledy tak učinila i na zasedání na konci března.

„Nadále platí, že pokles úrokových sazeb nebude příliš účinným lékem s ekonomickými následky současné nepříznivé situace a hlavní tíha tak leží na opatřeních vlády. Toho si je centrální banka vědoma a sami představitelé ČNB označují snižování sazeb spíše jako signalizační efekt,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Upozornil, že pokles sazeb ČNB v poslední době o dva procentní body je nejvyšší v EU. „To je způsobeno i tím, že ČNB úrokové sazby od druhé poloviny roku 2017 postupně zvyšovala a měla tak nyní prostor pro jejich citelnější snížení,“ dodal.

I podle analytika Raiffeisenbank Víta Hradila snížení úrokových sazeb v prostředí značné nejistoty a rizika těžko zlevní úvěry. „Jedná se ale o důležitý signál, který uvolní na trh další významný objem likvidity na úkor úložek bankovních domů u ČNB, a později přispěje k rehabilitaci ekonomiky krutě zasažené koronavirovým šokem,“ uvedl.

ČNB snížila také lombardní sazbu, a to o jeden procentní bod na jedno procento. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada nechala na 0,05 procenta.

„Snížení úrokových sazeb není překvapivé, vůle dál podpořit českou ekonomiku byla v uplynulých týdnech patrná z výroků řady členů bankovní rady,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Debata o možnosti dalšího uvolňován měnové politiky zůstane podle něj i nadále ve hře. „Kroky centrální banky budou i nadále vedeny především děním okolo koronaviru a souvisejícími dopady na českou ekonomiku,“ dodal.

Bankovní rada ve čtvrtek také přijala další opatření, která oznámí na tiskové konferenci za účasti guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Tisková konference se uskuteční v 16:15 hodin formou videokonference. Rusnok na konferenci představí také novou makroekonomickou prognózu ČNB.

„V návaznosti na předchozí intenzivní a transparentní komunikaci s trhem přizpůsobila bankovní rada ČNB monetární politiku aktuálnímu vývoji domácí i globální ekonomiky silně ovlivněné pandemií koronaviru. Oproti jiným regulátorům je ČNB v komfortnější pozici, kdy může naplno využívat výhod sazeb zvýšených v období konjunktury, které nyní může snižovat, a tím využívat konvenční nástroje monetární politiky. V tomto mimořádném období má tak podstatně větší manévrovací prostor pro zmírňování dopadů pandemie na českou ekonomiku,“ řekl zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík.

Odhad ČNB: pokles ekonomiky o 8 %

Česká národní banka v nové prognóze očekává letos pokles ekonomiky o osm procent. Příští rok by pak ekonomika měla stoupnout o čtyři procenta. I přes obnovní růstu se ale ekonomika do konce příštího roku nedostane na úroveň před pandemií koronaviru. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Banka zároveň oznámila, že v současnosti nevidí potřebu bezprostředního zásahu na finančních trzích v podobě dodávání likvidity, tedy peněz, finančním institucím. „V návaznosti na novelu zákona o ČNB přesto z preventivních důvodů připravuje nástroj na dodávání likvidity některým nebankovním subjektům,“ uvedla banka.

V předchozí únorové prognóze před propuknutím pandemie ČNB letos počítala s růstem ekonomiky o 2,3 procenta a příští rok o 2,8 procenta.