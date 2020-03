Maláčová chce odpustit živnostníkům na půl roku platby na důchod, opatření se dotkne 600 tisíc lidí

Praha Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhla, odpustit živnostníkům na půl roku povinné platby na důchodové pojištění. Důvodem je propad tržeb živnostníků v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. V tiskové zprávě to v pátek oznámilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Opatření by bylo účinné od března a dotklo by se podle úřadu asi 600 000 lidí. Jak nákladné by opatření bylo, úřad neuvedl.

Ve středu Maláčová řekla České televizi, že odpuštění sociálních odvodů živnostníkům na tři až čtyři měsíce by stálo asi 13 miliard korun.

Zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby urychleně schválila kurzarbeit. Opatření prý zabrání propouštění a rušení výroby MPSV v pátek odeslalo do připomínkového řízení návrh zákona, který by odpuštění plateb umožnil. Zákon bude podle úřadu projednán Parlamentem ve stavu legislativní nouze pravděpodobně v úterý 24. března. V případě schválení by bylo prominutí plateb na důchodové pojištění účinné od března a platilo by do srpna. U živnostníků, kteří již za letošní březen zálohy zaplatili, by byla březnová platba brána jako platba za září. Vláda kvůli šíření koronaviru minulý týden postupně zrušila výuku na školách, zakázala vstup veřejnosti například do posiloven, wellness zařízení a saun či hudebních a společenských klubů a také uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Podle MPSV to mělo na část živnostníků přímý negativní dopad kvůli uzavření jejich provozoven nebo nepřímý dopad, protože se kvůli uzavření škol musejí starat o děti. „OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) jsou v tuto chvíli jednou z nejvíce ohrožených skupin pracujících, protože často nemohou vůbec pracovat a současně nemají nárok například na ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy nebo na náhradu mzdy jako zaměstnanci,“ sdělila ministryně Maláčová. „Jako vláda se musíme postarat především o to, aby se lidé neocitli v existenčních problémech. To se týká zaměstnanců i OSVČ. Nikdo si tuhle situaci nevybral, všichni jsme na jedné lodi,“ doplnila. Plán na odpuštění plateb živnostníkům potvrdil také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pátek na Twitteru. „Připravujeme opatření pro OSVČ, po kterých nebudeme požadovat zálohy na sociální a zdravotní pojištění,“ sdělil. Karel Havlíček (Twitter) @KarelHavlicek_ Další velkou podporu podnikatelů oznámíme v pondělí. Připravujeme opatření pro OSVČ, po kterých nebudeme požadovat zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Chystáme daňové úlevy a zaměstnavatelé získají kurzarbeit. Podpora ekonomiky v objemu 100+900 mld Kč je spuštěna. 8 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit Vláda ve čtvrtek rozhodla, že živnostníci dostanou nově takzvané ošetřovné 424 korun na den, pokud museli kvůli uzavření škol zůstat doma s dětmi ve věku do 13 let. Kabinet také jako pomoc firmám kvůli koronavirové krizi schválil, že zaměstnavatelům proplatí náhrady mezd lidem v karanténě a 80 procent mzdy pracovníků zavřených provozů.

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala na konci loňska 1,03 milionu osob samostatně výdělečně činných. Z nich muselo sociální odvody platit 705 600. Podnikání měli jako hlavní činnost.