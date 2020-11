Na zemědělské dotace půjde v příštím roce 3,8 miliardy korun. Největší část bude na zlepšování chovu zvířat

Praha Zemědělci a potravináři získají příští rok na národních dotacích 3,8 miliardy korun. Návrh ministerstva zemědělství schválila vláda, informoval úřad v tiskové zprávě. Je to stejná částka, jakou Sněmovna pro zemědělce odhlasovala na letošní rok, ministerstvo ji však na jaře o 600 milionů korun navýšilo.

Nejvíce peněz, a to 902 milionů korun, by příští rok mělo jít na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat. Na to letos mířila více než miliarda. Oborově jde nejvíce peněz do živočišné výroby, 2,5 miliardy korun.



„Prioritou i nadále zůstává podpora živočišné výroby, pro kterou je alokováno více než 2,5 miliardy korun. Za klíčovou považuji také podporu sektoru potravinářství, pro který je určeno celkem 578 milionů korun,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).



Ministerstvo tak nejvíce podporuje živočišnou výrobu. „Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a která v současnosti ztrácí pozice (chovy prasat a drůbeže), přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách ČR existují,“ uvádí úřad.

Proti letošnímu roku plánuje stát snížit dotace na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. Naopak by se měly zvýšit platby na podporu ozdravování polních a speciálních plodin.

Pokud by se našly peníze navíc, chce je ministerstvo převést do nákazového fondu, kam nyní plánuje dát 763 milionů Kč. Dále by peníze směřovaly do podpory zpracování zemědělských produktů, kam jde nyní půl miliardy Kč, nebo na podporu programů kvality Q CZ, do kterých chce v příštím roce ministerstvo stejně jako letos přerozdělit 400 milionů Kč.

Kromě tohoto typu národních dotací získávají zemědělci a potravináři každoročně přes 30 miliard korun na evropských přímých platbách, další peníze pak z evropského rozvojového programu. Jako kompenzace za zavřené gastronomické provozy, které odebíraly část zemědělských produktů, by mělo ministerstvo připravit dotační program, ve kterém plánuje stát přerozdělit tři miliardy korun.