Po zrušení nouzového stavu bude v zemědělství chybět 5000 cizinců, říká ministr Toman

Praha V tuzemském zemědělství bude v případě zrušení nouzového stavu chybět až 5000 pracovníků ze zahraničí. Zhruba tolika cizincům pracujících v zemědělství totiž skončí platnost víza a budou tak muset opustit ČR. V nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Už nyní podle něj v oboru chybí přes 3000 lidí. Podle předsedy opoziční KDU-ČSL Mariana Jurečky lze situaci řešit i mimo nouzový stav. Resort zemědělství zároveň chystá další program na podporu malých podniků.

„V okamžiku, kdy skončí nouzový stav, budou muset všichni pracovníci za zahraničí s prodlouženými vízy opustit Českou republiku. Jde o pracovníky, kteří mají propadlá víza, ale ty jsou prodloužena pouze po dobu nouzového stavu,“ uvedl Toman. Podle něj jde až o 5000 lidí z celkového počtu 20.000 zahraničních pracovníků. Nedostatek pracovníků se navíc bude v létě prohlubovat.



Podle Jurečky však kvůli tomu není potřeba prodlužovat nouzový stav. „Jsme připraveni ve sněmovně některé změny ve stavu legislativní nouze v zákonech upravit, není k tomu nutný nouzový stav,“ podotkl. Upozornil, že nedostatek pracovníků bude postupně ještě vyšší, je proto podle něj nutné řešit tuto situaci jinak než nouzovým stavem.

Toman také uvedl, že se bude snažit zjednodušit podmínky pro zaměstnávání sezonních pracovníků. Ministerstvo proto navrhlo zvýšení maximálního počtu hodin u dohod o pracovní činnosti ze současných 300 hodin na 600 až 1000 hodin. S tím však podle Tomana nesouhlasilo ministerstvo práce a sociálních věcí, o věci se tak bude ještě jednat. Podle Tomana by měly být také posunuty odvody ze sociálního pojištění.

Současná krize přispívá i k růstu cen potravin. Ceny rostou zejména u zeleniny, ovoce či vepřového masa. Problémy jsou i s vývozem některých produktů, zejména pak mléka, protože nelze vyvážet do Itálie a dalších zemí. U mléčných výrobků tak může cena naopak klesat.

Vláda podle Tomana k zamezení výkyvů cen a posílení soběstačnosti rozhodla o navýšení Programu rozvoje venkova o další 3,3 miliardy Kč, další miliarda korun měla jít na Podpůrný a garanční rolnický a lesní fond a půl miliardy na další zemědělské programy. Resort by měl také nyní uvolnit dalších půl miliardy korun k posílení likvidity zemědělců. Z toho by mělo být 150.000 Kč na podnik nevratných. Přes 90 procent z peněz by měly dostat malé podniky. Program úřad spustí do 20. května.

Jurečka v této souvislosti upozornil, že kromě koronavirové a ekonomické krize, je nutné řešit i současné sucho. To podle něj může způsobit v zemědělství ještě větší škody.