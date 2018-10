Skrytý dluh místních vlád v Číně může činit až šedesát procent HDP

Peking Skrytý dluh místních samospráv v Číně, tedy takový, který není uváděn v oficiálních rozvahách, může činit až 40 bilionů jüanů (129 bilionů korun). V poměru k loňskému hrubému domácímu produktu (HDP) by tak dosáhl až 60 procent. To je alarmující údaj, protože čínská ekonomika zpomaluje a zpracovatelský sektor se dostává do potíží kvůli obchodnímu sporu mezi Čínou a USA. Vyplývá to ze zprávy agentury S&P Global Ratings.

Agentura nazvala tuto situaci „dluhovým ledovcem s gigantickými úvěrovými riziky“. Čína slíbila, že podnikne kroky, které by měly změřit, posoudit a omezit dluh místních samospráv. Skryté půjčky nejsou zahrnuty do roční dluhové kvóty schválené centrální vládou, upozornila agentura Reuters.

Na konci loňského roku činil celkový oficiální dluh čínské vlády uvedený v rozpočtu 29,95 bilionu jüanů. Z toho místní samosprávy prostřednictvím emise dluhopisů od roku 2015 získaly 16,5 bilionu jüanů. S&P odhaduje, že kromě toho získaly místní samosprávy prostřednictvím různých finančních nástrojů mimo oficiální rozpočet 30 až 40 bilionů jüanů. Většinu této částky si půjčily vlády prostřednictvím takzvaných LGFV, což jsou korporace plně vlastněné místními samosprávami, které si oficiálně půjčují peníze na různé projekty.

Hospodářský růst Číny by měl podle ekonomů v příštích letech zpomalit. Ve třetím čtvrtletí by se měl hrubý domácí produkt zvýšit o 6,6 procenta, což by bylo o trochu méně než v předchozím čtvrtletí. Současně se očekává, že v příštích měsících ohrozí vývoj ekonomiky obchodní válka mezi USA a Čínou.