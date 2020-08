Superhrubá mzda je podvod na voličích, zrušíme ji, říká Schillerová. Znovu přemýšlí i o zdanění hazardu

Praha „Že zrušíme superhrubou mzdu, o tom není pochyb,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz vicepremiérka a šéfka státní kasy Alena Schillerová. Ministerstvo financí zároveň připravuje snížení daně z příjmů zaměstnanců. Ve hře je několik variant – zdanění 15 až 19 procent a také zavedení daňové progrese.

Lidovky.cz: Proč zrušení superhrubé mzdy a snížení rovné sazby daně zrovna teď?

Připomenu, že hnutí ANO mělo ve svém volebním programu, že superhrubou mzdu zruší. A my jsme se k tomu zavázali v programovém prohlášení vlády. Koneckonců je to podvod. Z dob minulých, kdy tehdejší pravicová vláda slíbila zaměstnancům patnáctiprocentní daň a pak jí to nevycházelo, tak tam dala superhrubou mzdu, tedy vyšší základ pro výpočet daně. Takže efektivní zdanění pro zaměstnance, který vlastně daní část odvodů na sociální a zdravotní pojištění, je v důsledku toho 20,1 procenta.

Lidovky.cz: Vy jste ale chtěli po zrušení superhrubé mzdy snížit daň na 19 procent.

Ano. A já jsem takový návrh dokonce coby ministryně financí v první Babišově vládě v roce 2018 vypracovala a poslala do meziresortního připomínkového řízení. A tehdy se ukázalo, že to tak jednoduché není. Pro živnostníky a další, kteří nemají příjem od zaměstnavatele, nýbrž si platí mzdu sami, odečítají si náklady a sami si platí celé odvody, by to znamenalo zvýšení zaplacené daně. Což jsme byli připraveni kompenzovat tím, že by si mohli tři čtvrtiny zaplaceného pojistného dát do výdajů.

Těžko se to ale komunikovalo, protože to bylo stejně vnímáno jako zvýšení daně. Dalším problémem bylo, že někteří poplatníci mají příjmy jen z pronájmu či z kapitálového majetku, a povinnost platit sociální a zdravotní pojištění nemají. Takže ti by skutečně měli vyšší daň. A to bylo v rozporu s dalším bodem programového prohlášení, že nebudeme zvyšovat daně.