Vstoupili jsme do nové fáze destrukce Západu, říká exprezident Klaus. Neovlivňuje nás ani Rusko, ani Čína

Praha Současný vývoj na Západě mění dlouhodobé tendence společnosti směrem k laxnosti a k podceňování ekonomické dimenze našich životů. „Mezi nositeli těchto elitářských barevných revolucí vítězí myšlenka, že pečení holubi přilétají k nám ze všech možných stran a že nemusíme udělat velký výkon, abychom si je zasloužili,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz prognostik a bývalý český prezident Václav Klaus.

Lidovky.cz: Uplynulý půlrok kvůli nástupu nového typu viru naprosto zamával s životy lidí. Všech. Jak to poznamenalo vás?

V první polovině roku jsme byli plně vytíženi debatou o koronavirové pandemii, respektive o jejím zneužití na cestě k novým, doposud neznámým výšinám manipulace lidí. Manipulace v souvislosti s koronavirem je novinka, která nechává všechny dosavadní nástroje manipulace s lidmi v míře jejich plošnosti a účinnosti daleko za sebou. A k tomu má v sobě zárodky různých nových tendencí. Že najednou máme roušky, abychom se neslyšeli navzájem, to je hrůzostrašná věc. Že se děti nemusejí učit, protože už učení se vyšlo z módy. Že máme pracovat doma, abychom se probůh nesetkávali a nevyměňovali si názory a eventuálně se neposilovali v našich kritických názorech vůči tomu, co se děje.

Pak nás zděsilo, co udělala Evropská unie, která se zdánlivě uchýlila do ilegality v průběhu akutní fáze koronavirové pandemie. Pak se ale nadechla a vyrazila do zteče a všechny návrhy a plány paní Ursuly von der Leyenové (předsedkyně Evropské komise – pozn. ed.) jsou opravdu děsem, který přesahuje všechno naše chápání.