Za lídra jsme chtěli Karla Dybu. O Klausovi jsme tak dobré mínění neměli, vzpomíná na 90. léta Mládek

Praha Budovat národní kapitalismus bez zahraničního kapitálu bylo nemožné. Lidi, jejichž pracovní schopnosti byly degradovány socialistickou praxí, totiž bylo třeba učit. Čím vyšší byla pracovní pozice, tím to trvalo déle, říká v rozhovoru pro LN ekonom a bývalý politik sociálnědemokratických vlád Jan Mládek. Muž, jenž je jedním z mála levicových ekonomů a politiků, kterého uznává i nejtvrdší jádro pravicových ekonomů kolem Václava Klause.

Budovatelé kapitalismu PŘEČTĚTE SI PŘEDCHOZÍ DÍLY VELKÉHO SERIÁLU LN

LN: Jak jste se potkal s ekonomickou transformací?

Patřím do skupiny ekonomů, která tenkrát vyžrala to, když kapitalismus vyrobený Klausem moc nefungoval a bylo třeba s tím něco udělat. Změnit přístup k přímým zahraničním investicím, privatizovat banky, znárodnit a znovu zprivatizovat některé podniky, zprůchodnit zákon o bankrotu. To bylo v letech 1998–2001. Kapitalismus u nás ve skutečnosti zavedl Miloš Zeman. A výkonně to dělali tři lidé – Pavel Mertlík, tehdy místopředseda vlády a ministr financí, já jako jeho náměstek a Jirka Havel, místopředseda a později předseda Fondu národního majetku. To, co vyrobil Václav Klaus, byl bankovní socialismus.

LN: Proč jste nebyl ve vládě? Od hlavních strůjců transformace vás v Prognostickém ústavu dělily jen centimetry, do sociální demokracie jste vstoupil až v roce 1995, klausovci vás vždy uznávali.

Tehdy bylo zásadní, kdo se kam nacpal během revoluce. To rozhodovalo o obsazení vládních křesel. Pamatuji si – dnes to vypadá absurdně – že jsme si my jako mladí ekonomové z Prognostického ústavu mysleli, že by lídrem transformace měl být Karel Dyba. Ten se ovšem dopustil fatálního omylu, že se mu podařilo vyjednat v tu dobu nevídanou věc. Tříměsíční studijní pobyt ve Spojených státech. A když v listopadu přišla revoluce, tak tam seděl na kufrech a nevěděl, zda má jet domů, či ne. A když se vrátil do Prahy, tak už všichni z jeho místnosti v prognosťáku seděli ve vládě.