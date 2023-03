Zánik stavebního spoření? Vláda chce srazit příspěvek u stávajících smluv na půlku, u nových by lidem nedala nic

„Zrušení státní podpory by fakticky znamenalo zánik stavebního spoření,“ řekl serveru Lidovky.cz Petr Kielar, zakladatel portálu Stavebky.cz, jinak také bývalý bankéř a expert zabývající se stavebním spořením od jeho začátků v roce 1993. Peníze u stavebních spořitelen podle něj nadále vynášejí více než u bank. Bez státního příspěvku by ale tato výhoda zanikla a spořitelny by rovněž přišly o možnost poskytovat úvěry, které jsou dnes asi o dva procentní body levnější než hypotéky.