Zakladatel SWIFT žije v Praze. Tahle původně malá firmička má zastavit Putina! Je to celé bizarní, říká Kok

„Je to velice efektivní sankční nástroj,“ říká Bessel Kok, jeden ze zakladatelů mezibankovní sítě SWIFT, který už tři dekády žije v Praze. „Co se mi nelíbí, je to, že odpojí jen některé ruské banky. Já jsem pro úplné odpojení, i když nás to bude bolet.“

V Česku je Bessel Kok znám jako bývalý manažer privatizovaného Telekomu, šachista a člověk, který shání peníze pro různé kulturní podniky.

Lidovky.cz: Můžete nám říci něco o tom, jak platforma SWIFT vznikla? Bylo to něco jako dnešní startup? Byl jste programátor?

Nikdy jsem nebyl programátor. Na začátku 70. let čím dál více evropských bank cítilo konkurenční tlak od amerických bank, které měly svou síť. Například Citibank měla pobočky v Bruselu, v Amsterodamu i leckde jinde a používala své komunikační sítě, aby oslabila lokální evropské konkurenty. Takže na začátku 70. let, před více než 50 lety, padlo rozhodnutí, že si evropské banky založí svou vlastní komunikační síť. Začaly to některé banky v Belgii jako Kredietbank a britská Midland Bank, která už dnes neexistuje, francouzská Banque Nationale de Paris a další.