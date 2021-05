Tahouni budou Češi letící k moři, říká šéf Letiště Praha. V Evropě podle něj začíná boj o nové linky

Praha Každý měsíc tratí ruzyňské letiště sto milionů korun kvůli útlumu létání. Také proto je pro něj vzpruhou blížící se sezona. Krize Praze přinese i velmi zajímavou příležitost, věří ředitel společnosti Letiště Praha Václav Řehoř.

Lidovky.cz: Začínají létat spoje k moři: do Řecka i dalších dovolenkových destinací. Jak je to pro vás důležité?

Stále vnímáme rok 2019 jako období, k němuž se chceme vrátit. Obnovu provozu máme rozdělenou do tří důležitých kategorií. Bohužel s návratem většiny dálkových linek letos nepočítáme. Jsme v kontaktu s aerolinkami v USA a Asii, zjišťujeme, kdy a kam plánují do Evropy létat. To ale mluvíme spíše o nadcházejících dvou letech.