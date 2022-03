Dostavba Dukovan? Česko si vybralo nejhorší možný způsob, říká český politik v Bruselu

Lidovky.cz: Ministerstvo průmyslu se často vyjadřuje, že dělá maximum pro splnění zelených cílů v energetice, ale Brusel mu to pořád komplikuje. Co na to říkáte?

To je pozoruhodné. Myslím, že snad každý ví, jak málo toho děláme pro rozvoj obnovitelných zdrojů. V případě stavby jaderného bloku, který nijak neřeší potřebu navýšit čisté zdroje do roku 2030, může mít Česko s Bruselem potíž zejména u státní podpory dostavby Dukovan. Problém není se samotnou stavbou, ale s formou financování. Česko si zvolilo model, který je z pohledu státní podpory komplikovaný.