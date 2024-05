Lidem daň na tiché víno nevadí. Srovnání s okolními zeměmi pokulhává

Advertorial

Podle dubnového průzkumu agentury Datank si téměř 63 procent populace myslí, že by alkoholické nápoje měly být zdaněny stejně podle množství gramů alkoholu v nápoji. Skutečnost je však jiná – lihoviny, pivo a šumivé víno jsou zdaněny spotřební daní, ale za tiché víno jeho výrobci a dovozci nezaplatí do státního rozpočtu ani korunu. Přitom se v Česku pije především dovezené levné zahraniční víno, jehož zdanění by přineslo podle ekonomů do státního rozpočtu přes dvě miliardy korun.