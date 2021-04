Turecko se vrací mezi oblíbené cíle. Malta láká na kapesné, v Chorvatsku musí být ‚karanténní‘ pokoje

Cestovní kanceláře se shodují, že Češi rozhodně neztratili chuť cestovat. Navíc mají z čeho vybírat. Po loňské pauze se do nabídky vrací třeba zájezdy do Turecka, které musela loni z důvodu koronavirových opatření většina rekreantů oželet.

„Turecko se opět dere do popředí. Loni se tam nelétalo a části zákazníků tato oblíbená destinace loni velmi chyběla,“ řekl pro Lidovky.cz Petr Šatný z cestovní kanceláře Alexandria. Zájezdy do Turecka nabízí na květen od necelých 16 tisíc s all inclusive. Populární nadále zůstává Bulharsko i Řecko.

Skutečnost, že se Češi těší na dovolenou u moře, potvrdila také největší tuzemská cestovní kancelář Exim Tours. Na vrcholu se podle ní drží také tradičně oblíbený Egypt, přičemž největší zájem je o čtyř- a pětihvězdičkové hotely.

Vlastní testování v regionech

Exim Tours se chystá cestování zjednodušit a otevřít vlastní testovací laboratoře. „Na letištích v Brně i Ostravě otevřeme testovací laboratoř určenou jen pro naše klienty, stejně jako již několik měsíců funguje v Praze. Chceme aby bylo testování pro naše klienty co nejjednodušší a nejdostupnější. Nemusí se tak spoléhat na naplněné kapacity veřejných testovacích center a mají jistotu, že na ně přijde řada v objednaný čas a rychle dostanou výsledek,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí kanceláře Petr Kostka. Zároveň dodal, že už nyní je patrné, že letošní sezona bude lepší než ta loňská.

Cestovní agentura Invia dokonce zaznamenala od loňského března meziroční nárůsty o desítky až stovky procent. Je nutné ale připomenout, že v tento čas se loni zájezdy téměř neprodávaly. „Informace je trochu zkreslená. I tak ale věříme, že toto léto bude silnější než loňské, které ale nakonec nebylo tak špatné, jak se zprvu zdálo. V tuto chvíli se na letní dovolenou chystají desítky tisíc cestujících,“ řekla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Týdenní dovolenou v Turecku nabízí v červnu za necelých deset tisíc korun.

Zároveň uvedla, že stejně jako každý rok i letos v létě s přehledem vítězí Řecko. Za ním je Egypt, Turecko, Bulharsko, Česko a Chorvatsko. Přidá se možná i Malta, která oznámila, že otevře hranice na začátku června.

Cestovatele chce tento ostrovní stát přilákat na takzvané kapesné. „Pokud si hosté vyberou pro svůj pobyt tříhvězdičkový hotel, dostanou jako odměnu sto eur na osobu, ve čtyřhvězdičkovém je to 150 eur, a v pětihvězdičkovém dokonce 200 eur. Seznam hotelů, které se do tohoto programu zapojí, bude teprve zveřejněn,“ upřesnila Řezníčková.

Popularitu Řecka potvrdila i Eva Němečková z CK Čedok. Další příčky obsadilo Španělsko, Turecko, Itálie nebo Bulharsko. Cílové destinace se tak podle ní příliš nemění. „V současné době nám postupně jednotlivé země sdělují podmínky pro přicestování turistů v letošní letní sezoně. Většina zemí požaduje test nebo zohledňuje očkování, v tomto případě vám stačí pouze certifikát, který automaticky obdrží každý, kdo dostal druhou vakcínu,“ vysvětlila.

Opatření jako loni

Všichni zahraniční poskytovatelé služeb cestovního ruchu se podle ní nyní velmi intenzivně připravují na letní sezonu. Opatření, která na turisty v destinacích čekají, jsou velmi podobná těm, která platila minulý rok a máme je i u nás.

Přípravy na sezonu jsou v plném proudu i podle Petra Šatného z Alexandrie. Některé země už mají i předpisy, co vše je nutné a povinné během dovolené dodržovat. Například v Chorvatsku ubytovatelé nesmí naplnit svoje kapacity na sto procent a musí si vyčlenit pokoje pro ty, kdo se nakazí covidem a nebudou moci z důvodu karantény odjet.

„Největší zájem je o destinace, které byly pro dovolenkáře bezpečné i loni, tedy Bulharsko a Řecko, které společně zatím vévodí pomyslnému žebříčku. Do 45 dnů před odletem je pak jen na zákazníkovi, zda se rozhodne potvrdit rezervaci a vybraný zájezd objednat, vybrat si jiný zájezd z naší nabídky nebo rezervaci zrušit,“ vysvětlil Petr Šatný.