O uhlí je opět zájem. Uspání Darkova může počkat až 20 let

Nejsou to ještě ani dva roky, kdy po 170 letech utichly v Darkově na Karvinsku těžební stroje, a už se mluví o revitalizaci tamního areálu. Nemá ale jít o těžbu uhlí. Německá společnost se ve spolupráci s holdingem Carbounion Bohemia českého miliardáře Petra Pauknera zajímají o oživení činnost tamní uhelné úpravny.

Zpracovávat by mohla černé uhlí z nového polského dolu vzdáleného asi 50 kilometrů. Pokud by plán vyšel, investoři chtějí úpravnu v Darkově využívat až dalších 20 let. Rozhodnutí však závisí především na ministerstvu průmyslu a obchodu, které může spustit ekonomické posouzení projektu a analýzu vlivů projektu na životní prostředí a zaměstnanost.

V Darkově těžba uhlí pod kuratelou státního podniku OKD ustala v únoru 2021 a celý areál přešel pod státní podnik Diamo. Ten momentálně plánuje postupnou likvidaci celého areálu. Válka na Ukrajině však zkomplikovala situaci na trhu s energetickými surovinami a do hry se tak dostala i případná konzervace areálu, která by nechala případnému obnovení těžby pootevřená zadní vrátka. Právě úpravna uhlí je klíčový provoz, protože na polském území se nenachází.

Zájem je dlouhodobý

Zájemci o areál jsou dle svých vyjádření připraveni zavázat se k dlouhodobému pronájmu a nebrání se ale ani odkupu celé úpravny. „Uvedený projekt je dle našeho názoru pro českou stranu zajímavý a je nutné jej ve velmi krátké době zanalyzovat,“ sdělil Petr Paukner iDNES.cz.

Podle předběžné dohody by se v polském dole mělo vytěžit až 3,5 milionu tun černého uhlí, které by se následně upravovalo v Darkově a výsledná komodita zamířila i na český trh. V současné energetické situaci by to znamenalo zajištění dostupného paliva pro potřeby energetiky, teplárenství a severomoravských koksáren, které zase zásobují tuzemské ocelárny a další hutě.

Poláci se stále drží plánu zavřít všechny své uhelné doly do roku 2049. OKD má v plánu těžit uhlí nejméně další tři roky, podle zástupců energetického polostátního gigantu ČEZ zase s uhlím skončí ještě před rokem 2033. Navzdory plánům na urychlené vyřazení uhlí z energetického mixu však nyní řada států, včetně Polska, Česka či Německa, svou produkci uhlí zvyšuje.

Energetická využitelnost uhlí závisí z velké části na jeho kvalitě, tedy na tom, do jaké míry se při jeho úpravě podaří odstranit z něj nespalitelné a škodlivé příměsi. Surový materiál z těžby se nejprve drtí na potřebnou velikost zrna a následně se podle velikosti třídí a odděluje se čisté uhlí od příměsí.