United Airlines sází na nadzvukové létání, koupí od Boom stroje za tři miliardy dolarů

Chicago Americká letecká společnost United Airlines sází na nadzvukové cestování. Od firmy Boom technology koupí 15 letadel Overture s opcí na dalších 35 strojů. Počítá se s tím, že nadzvuková letadla s prvními pasažéry vzlétnou v roce 2029, uvedly dnes společnosti ve společném prohlášení. Katalogová hodnota jednoho stroje činí 200 milionů dolarů, cena kontraktu tedy je tři miliardy dolarů (zhruba 63 miliard Kč), uvedl Blake Scholl, zakladatel a šéf Boom. Výrobce letadel neposkytuje slevy.

Aerolinky United plánují být prvním provozovatelem letadla Overture, které bude mít kapacitu až 88 míst. Za strategické společnost považuje své základny na pobřeží. Plánuje tříapůlhodinový let z Newarku ve státě New Jersey do Londýna a šestihodinový let ze San Franciska do Tokia.



Boom dosud na vývoj letadla od investorů získal 250 milionů dolarů. Náklady do prvního letu společnost vyčíslila až na osm miliard dolarů. United je pro firmu se sídlem v Denveru prvním zákazníkem, který složil finanční zálohu. Předběžnou objednávku podaly letecká společnost Japan Airlines a Virgin Group miliardáře Richarda Bransona.



Trh s novými nadzvukovými letadly by mohl do roku 2040 dosáhnout 160 miliard dolarů, odhadl v prosinci analytik skupiny UBS Myles Walton. Rychlost bude podle něj atraktivní pro segment firemního a obchodního cestování.

Letadlo Overture dosáhne rychlosti přibližně 2100 kilometrů za hodinu, tedy mach 1,7 (jeden mach odpovídá rychlosti zvuku). Poletí tedy zhruba dvakrát rychleji než běžná proudová dopravní letadla. Cestovní výška přesáhne 18.000 metrů, a bude tedy vyšší než u ostatních komerčních letadel. Nadzvukovou rychlostí bude stroj létat podobně jako dříve Concorde pouze nad oceánem.

První nadzvukové civilní dopravní letouny Concorde se na pravidelných linkách objevily začátkem roku 1976. Než se v červenci 2000 u Paříže jeden z letounů zřítil, byly concordy považovány za naprosto spolehlivé. Jejich provoz byl ukončen v říjnu 2003, ránu jim zasadila mimo jiné krize letecké dopravy po 11. září 2001.