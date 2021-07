Velké emoce uvnitř obřího kolosu: řetězce Lidl a Kaufland mění vedení, jádrem sporu měly být mladé manažerky

NECKARSULM, Německo / PRAHA V korunním sídle největšího evropského obchodního koncernu Schwarz-Gruppe, pod nějž spadají řetězce Lidl a Kaufland, vypuklo další zemětřesení. Po Melanii Köhlerové (30), jejíž odchod nedávno vzbudil velké emoce uvnitř obřího kolosu a dokonce obavy o jeho další osud, složil svou funkci nejvyšší šéf koncernu Klaus Gehring (73).

Kormidlo přebírá samotný majitel skupiny Dieter Schwarz (81). Přechodně, protože Gehringův oficiálně designovaný nástupce Gerd Chrzanowski (49 let, z toho 20 let u Schwarz-Gruppe), se už zaučuje. O změně nejvyššího vedení se zaměstnanci firmy dověděli v pátek.



Gehring odchází po zhruba půlstoletí věrné služby koncernu a předčasně. Jeho loučení se mělo odehrát nejdříve přespříští rok. Aspoň to tak údajně ještě loni potvrzoval on sám, když na oslavě svých 73. narozenin prohlásil, že odejde, až mu bude 75. A to některé zdroje tvrdí, že toto prohlášení odvolal a chtěl odejít až v 85 letech.

V interním prohlášení, které získala německá média, stojí, že rezignace byla spontánní a že Gehring „nebyl schopen se shodnout s majitelem ve vztahu k jedné velmi důležité personální záležitosti“. Vysvětlení je pozoruhodné, komentoval páteční sdělení koncernu německý server Manager-Magazin.

A připomněl, že mezi patriarchou, jak je označován majitel koncernu Dieter Schwarz, a Gehringem panovaly osobní neshody. Jádrem sporu měly být mladé manažerky, které prý Gehring nekriticky prosazoval do nejvyšších funkcí. A také snaha bránit vzestupu Chrzanowského ve firemní hierarchii. V tom se měl Gehring stavět na odpor samotnému patriarchovi koncernu.

Německý server Tagesspiegel rovnou píše, že onou personální věcí je Melanie Köhlerová, na kterou jinak nesmírně tvrdý manažer Gehring myslel jako na svou nástupkyni.

Do Schwarz-Gruppe ji přivedl v roce 2016 z nevýznamné pozice a s nevalným vzděláním. Když však z koncernu letos odcházela, zůstala po ní šéfovská židle jedné z nejvýznamnějších strategických dceřiných společností a zástup mladých žen, které prosadila do špičkových vedoucích pozic. Gehringova chráněnka byla také členkou grémia spravujícího soukromý majetek rodiny Schwarz.